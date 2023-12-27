Το Ισραήλ πολλαπλασιάζει τα πλήγματα στη Γάζα - Ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί για «μήνες»

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασιάζει σήμερα τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του πολέμου που κήρυξε για να «εξαλείψει» τη Χαμάς και μπορεί κατ’ αυτόν να κρατήσει «πολλούς μήνες» ακόμη, παρά τις ολοένα πιο έντονες ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση.

Σε άλλη ένδειξη πως η σύρραξη προσλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν στην Ερυθρά Θάλασσα drones και πυραύλους που εκτόξευσαν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που απειλούν ισραηλινά συμφέροντα σε ένδειξη «υποστήριξης» στους Γαζαίους.

Στον παλαιστινιακό θύλακο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται σε «μάχες» στη «Χαν Γιούνις» (νότια), καθώς «επεκτείνουν» τις επιχειρήσεις τους στο κεντρικό του τμήμα, είπε χθες βράδυ ο εκπρόσωπός τους Ντανιέλ Χαγκαρί.

Διέταξαν οι άμαχοι να απομακρυνθούν από τον καταυλισμό αλ Μπουρέιτζ και τα περίχωρά του. Κάποιοι ήδη έφθασαν στη Ράφα, με αποσκευές στις οροφές αυτοκινήτων.

Πάνω από 240 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες, ανέφερε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Σοροί Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν με φορτηγό στη Ράφα όπου θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Παραλάβαμε (...) μεγάλο αριθμό μαρτύρων. Κάποια ήταν ακέραια πτώματα, σε άλλες περιπτώσεις ήταν ανθρώπινα υπολείμματα», δήλωσε ο Μαρουάν αλ Χαμς, επικεφαλής επιτροπής αντιμετώπισης της κατάστασης υγειονομικής έκτακτης ανάγκης στη Ράφα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία της για τους συνεχείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο κέντρο της Γάζας», καλώντας να γίνεται «διάκριση» μεταξύ των πολιτών και των μαχητών.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως οι απώλειές του αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας πριν από σχεδόν δυο μήνες, την 27η Οκτωβρίου, ανέρχονται σε 164. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον αριθμό αυτό.

«Σας βλέπουμε»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η δράστη του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας θα «ενταθεί».

Οι τηλεπικοινωνίες παρέμεναν κομμένες στον θύλακο νωρίς σήμερα.

«Λέμε στους τρομοκράτες της Χαμάς: σας βλέπουμε, ερχόμαστε (...) θα εντείνουμε τις μάχες στη νότια Γάζα και αλλού», είπε έπειτα από επίσκεψή του στην ισραηλινή υπηρεσία διαστήματος.

Και χθες ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, προειδοποίησε πως οι επιχειρήσεις ίσως κρατήσουν «πολλούς μήνες ακόμη», καθώς «οι στόχοι αυτού του πολέμου δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν».

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής κράτους το 1948. Παλαιστίνιοι μαχητές πήραν επίσης ομήρους κάπου 250 ανθρώπους εκείνη την ημέρα, 120 και πλέον εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις ισραηλινές αρχές.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί 20.915 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, κι έχουν τραυματιστεί άλλοι 54.918, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Οι εχθροπραξίες ανάγκασαν 1,9 εκατ. κατοίκους του παλαιστινιακού θυλάκου -ή με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού- να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τη μικρή περιοχή απειλεί πλέον λιμός, ενώ τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Διπλωματία της βοήθειας

Μετά την υιοθέτηση την περασμένη Παρασκευή απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που απαιτούσε την άμεση διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας «σε μεγάλη κλίμακα», ο ΟΗΕ ονόμασε χθες απερχόμενη ολλανδή υπουργό, τη Σίγκριντ Κάαχ, συντονίστρια για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως παρέλαβε χθες 41 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια και επτά νέα ασθενοφόρα μέσω του σημείου διέλευσης στη Ράφα. Ο όγκος της βοήθειας που φθάνει στον θύλακο παραμένει πολύ κατώτερος των αναγκών, υπογραμμίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η διπλωματία της Γαλλίας τόνισε χθες βράδυ πως είναι «ανήσυχη» για την κλιμάκωση και την παράταση των μαχών και κάλεσε «σθεναρά» να κηρυχθεί «άμεση ανακωχή που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός».

Ο εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, η χώρα του οποίου διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή και είχε καίρια συμβολή στην ανακωχή που συμφωνήθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα, συζήτησε χθες βράδυ με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την κατάσταση.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να «ηρεμήσει η κατάσταση και να φθάσουμε σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός», ανέφερε η διπλωματία του Κατάρ σε ανακοίνωσή της.

Στην Ουάσιγκτον, η προεδρία των ΗΠΑ έκανε λόγο περί συνομιλιών για την «απελευθέρωση» ομήρων που συνεχίζει να κρατά η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων «αμερικανών πολιτών», και για τη διευκόλυνση της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον σύμβουλο εθνικής προεδρίας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ανακωχή που κράτησε μια εβδομάδα επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι και, σε αντάλλαγμα, 240 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και να μπει μεγαλύτερη ποσότητα βοήθειας στον θύλακο.

Όμως οι προσπάθειες των μεσολαβητών -πάνω απ’ όλα της Αιγύπτου και του Κατάρ- δεν έχουν επιτρέψει ως αυτό το στάδιο να κλειστεί συμφωνία για νέα ανθρωπιστική ανακωχή (ή «παύση»).

Από τη Δαμασκό ως την Υεμένη

Οι ανησυχίες πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί εντείνονται, κυρίως εξαιτίας ενεργειών οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν, όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου ή οι Χούθι της Υεμένης, που όπως η Τεχεράνη υποστηρίζουν τη Χαμάς.

Στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, ισραηλινοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν χθες Τρίτη από πυρά της Χεζμπολά. Ενώ οι σιίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με drone εναντίον πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την εκτόξευση πυραύλου, ο οποίος αναχαιτίστηκε, προς την κατεύθυνση του Ισραήλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα μετέδωσε ότι «ιπτάμενο αντικείμενο» καταστράφηκε «δύο χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Ντάχαμπ», αιγυπτιακής λουτρόπολης περίπου 150 χιλιόμετρα νότια από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, που περιπολούν στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύουν κυρίως εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των Χούθι, ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν χθες δώδεκα drones και πέντε πυραύλους των σιιτών ανταρτών.

Οι επιθέσεις που αποδίδονται σε φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων εξάλλου έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράκ και στη Συρία από τη 17η Οκτωβρίου. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ έπληξαν τρεις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τους φιλοϊρανούς τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα μέλος τους.

Τα συμβάντα αυτά ακολούθησαν την κατηγορία του Ιράν ότι το Ισραήλ σκότωσε υψηλόβαθμο αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης, τον Ραζί Μουσαβί, σε βομβαρδισμό στη Συρία.

Η Τεχεράνη ορκίστηκε να εκδικηθεί τον θάνατό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

