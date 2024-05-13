Οι αναρτήσεις του Έντι Ράμα μετά τη φιέστα στο Γαλάτσι

Δύο αναρτήσεις μετά την προεκλογική ομιλία που διοργάνωσε στο κλειστό του Γαλατσίου το πρωί της Κυριακής έκανε στο Facebook ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Στην πρώτη ανάρτηση ο κ. Ράμα έχοντας στο πλευρό του τον τραγουδιστή Νόιζι και την τραγουδίστρια Έρα Ρούσι που άνοιξαν την εκδήλωση στο Γαλάτσι, ευχαρίστησε όλους τους Αλβανούς που ήρθαν κατά χιλιάδες να παρακολουθήσουν την ομιλία του, ενώ στέλνει και μήνυμα ότι η Αλβανία θέλει να προχωρήσει σε μια «νέα πραγματικότητα αδελφοσύνης, ευρωπαϊκής τάξης και ειρήνης με συνεργασία με την Ελλάδα».

Σε δεύτερη ανάρτηση ανέβασε δεκάδες φωτογραφίες από την ομιλία του στο κλειστό του Γαλατσίου με τίτλο «άλμπουμ φωτογραφιών από μια αξέχαστη αλβανική ημέρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.