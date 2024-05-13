Ο στρατός της Ουκρανίας αναγνώρισε σήμερα Δευτέρα πως η Ρωσία σημειώνει «τακτικές επιτυχίες» στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), όπου η Μόσχα ανακοίνωσε πως κυρίευσε τέσσερις ακόμη κοινότητες κοντά στα σύνορα στο πλαίσιο επίθεσης που εξαπέλυσε την Παρασκευή, προκαλώντας την εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων αμάχων.

«Επί του παρόντος, ο εχθρός καταγράφει τακτικές επιτυχίες», παραδέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το ουκρανικό επιτελείο μέσω Facebook, προσθέτοντας ότι «οι μάχες συνεχίζονται στην συνοριακή πόλη Βόβτσανκ», που μετρούσε κάπου 3.000 κατοίκους πριν από την επίθεση σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της οποίας οι ρωσικές δυνάμεις κινητοποίησαν «ως και πέντε τάγματα», κατά το Κίεβο.

«Οι αμυντικές εμπλοκές και οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται σε μεγάλο μέρος των συνόρων μας», συνόψισε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον οποίο «η ιδέα πίσω από τις επιθέσεις στην περιφέρεια Χάρκοβο είναι να υπερεκταθούν οι δυνάμεις μας και να καταφερθεί πλήγμα στο ηθικό» του ουκρανικού στρατού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο χθες για την κατάληψη ακόμη τεσσάρων κοινοτήτων, πολύ κοντά στα σύνορα των δυο κρατών, στην περιφέρεια Χάρκοβο. Η ομώνυμη πρωτεύουσά της είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.



Ο Βολοντίμιρ Τιμόσκο, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιφέρεια Χάρκοβο, δήλωσε πως η Βόβτσανκ δέχεται επίθεση από τρεις πλευρές και ότι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιφέρειά της. «Παρότι διεξάγονται ενεργά μάχες, η αστυνομία συνεχίζει την εσπευσμένη απομάκρυνση» πληθυσμού, διαβεβαίωσε.

Ο αρχηγός του ουκρανικού γενικού επιτελείου Ολεξάντρ Σίρσκι εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως «οι προσπάθειες διάτρησης των αμυνών μας σταματήθηκαν», όμως παραδέχθηκε πως η κατάσταση «επιδεινώθηκε σημαντικά» και παραμένει «περίπλοκη». Οι ουκρανικές δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τις γραμμές άμυνάς τους και να καταφέρουν απώλειες στον εχθρό», πρόσθεσε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν χθες κόσμο να φεύγει εσπευσμένα από τη Βόβτσανκ. Στην πλειονότητά τους, επρόκειτο για ηλικιωμένους κι αποπροσανατολισμένους ανθρώπους.

«Δεν ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε», διαμαρτυρήθηκε η Λιούντα Ζελένσκαγια, 72 ετών, με τον γάτο της στην αγκαλιά. Η Λιούμπα Κονοβάλοβα, 70 ετών, είπε πως πέρασε «φρικτή νύχτα» προτού αναγκαστεί να φύγει από την πόλη της.

Κατά τον Ολεξίι Χαρκίβσκι, αστυνομικό στη Βόβτσανκ, υπήρξαν νεκροί στους βομβαρδισμούς του Σαββάτου κι η πόλη συνεχίζει να «δέχεται πυρά ασταμάτητα»: «με πυροβολικό, με ολμοβόλα—ο εχθρός επιτίθεται με ό,τι έχει», είπε ο αστυνομικός, που συμμετέχει σε επιχείρηση για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 1.500 άνθρωποι έφυγαν από την Παρασκευή, ενώ η πόλη υπέστη 32 επιθέσεις με drones τις τελευταίες 24 ώρες.

Χθες, απέμεναν ακόμη σ’ αυτή περίπου 500 κάτοικοι, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη του Χαρκόβου, τον Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Όλες οι ζώνες των βόρειων συνόρων δέχονται εχθρικά πυρά σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Η κατάσταση είναι δύσκολη», εξήγησε ο κ. Σινεχούμποφ μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Παρ’ όλες τις εξελίξεις (...) στην περιφέρεια, (η πόλη) Χάρκοβο είναι ήρεμη, δεν βλέπουμε κόσμο να φεύγει», τόνισε ο δήμαρχός της Ιγκόρ Τερέχοφ.

Οι αρχές στο Κίεβο προειδοποιούσαν για εβδομάδες πως οι δυνάμεις της Μόσχας ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επιθέσεις στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις παραδόσεις της βοήθειας των δυτικών συμμάχων της και έλλειψη εμπειροπόλεμων στρατιωτών.

Ταυτόχρονα, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους στο εσωτερικό της Ρωσίας και σε τομείς της ουκρανικής επικράτειας ελεγχόμενους από τον ρωσικό στρατό, βάζοντας στο στόχαστρο πρωτίστως ενεργειακές υποδομές.



Στην Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ακίνητο κατέρρευσε εν μέρει χθες, χτυπημένο από ουκρανικό πύραυλο που καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων σήμερα. Άλλοι περίπου είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε νωρίς σήμερα πως σημειώθηκαν «δυο ισχυρές εκρήξεις», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ουκρανικό drone προκάλεσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Βολγκαγκράντ (νότια Ρωσία), ανέφερε ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν θύματα και ότι πυρκαγιά που προκλήθηκε κατασβέστηκε.

Ιδιοκτησία του ρωσικού κολοσσού Lukoil, το διυλιστήριο αναφέρει στον ιστότοπό του ότι είναι το μεγαλύτερο στον νότιο ομοσπονδιακό τομέα, στον οποίο υπάγονται διοικητικά οκτώ περιφέρειες της νοτιοδυτικής Ρωσίας. Η ίδια εγκατάσταση είχε γίνει στόχος ουκρανικής επίθεσης με drone στις αρχές Φεβρουαρίου. Ούτε τότε είχαν αναφερθεί θύματα.

Το Κίεβο λέει πως προχωρά στις επιθέσεις αυτές σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων, ειδικά ενεργειακών υποδομών της.

Η ρωσική προέλαση καταγράφεται καθώς στη Μόσχα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε χθες Κυριακή το βράδυ σε μάλλον απρόσμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, απομακρύνοντας από το αξίωμά του τον —εμβληματικό— υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σαϊγκού, έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, η έκβαση του οποίου είναι κάθε άλλο παρά σίγουρη.

Έπειτα από δυο χρόνια και πλέον που διηύθυνε τον πόλεμο, ο Σεργκέι Σοϊγκού, υπουργός Άμυνας από το 2012, τύποις προβιβάστηκε, αφού ανακοινώθηκε πως θα αναλάβει επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας, θέση που κατείχε μέχρι τώρα ο Νικολάι Πατρούσεφ, αλλά ουσιαστικά απομακρύνθηκε από το νευραλγικό πόστο του. Θα τον διαδεχθεί ο Αντρέι Μπελούσοφ, οικονομολόγος χωρίς την παραμικρή εμπειρία στις στρατιωτικές υποθέσεις. «Σήμερα, στο πεδίο της μάχης, επικρατεί αυτός που είναι πιο ανοικτός στην καινοτομία», επιχειρηματολόγησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

