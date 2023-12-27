Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «ανησυχεί πολύ» εξαιτίας έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σύμφωνα με την οποία το Ιράν αυξάνει την παραγωγή ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό (60%), όχι μακριά από το επίπεδο που απαιτείται για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, δήλωσε χθες Τρίτη εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

«Η πυρηνική κλιμάκωση του Ιράν είναι ακόμη πιο ανησυχητική καθώς ενδιάμεσοι υποστηριζόμενοι από το Ιράν συνεχίζουν τις επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές δραστηριότητές τους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της πρόσφατης θανάσιμης επίθεσης με drone και άλλων αποπειρών επιθέσεων στο Ιράκ και στη Συρία και των επιθέσεων των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε εκπρόσωπος του ΣΕΑ του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.