Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF αντιστράτηγος Χέρζι Χαλέβι δήλωσε την Τρίτη ότι ο στρατός επεκτείνει τις επιχειρήσεις στη νότια και κεντρική Γάζα, καθώς είναι κοντά στην εξάρθρωση όλων των ταγμάτων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, αλλά προειδοποίησε ότι ο πόλεμος «θα διαρκέσει πολλούς ακόμα μήνες».



«Εξαφανίσαμε πολλούς τρομοκράτες και διοικητές, κάποιοι από αυτούς παραδόθηκαν στις δυνάμεις μας και πιάσαμε εκατοντάδες αιχμαλώτους. Καταστρέψαμε πολλές υπόγειες υποδομές και όπλα» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.



Όμως ο Χαλέβι ξεκαθάρισε ότι «σε αυτή την πυκνή αστική περιοχή, όπου οι τρομοκράτες είναι ντυμένοι πολίτες, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι τους σκοτώσαμε όλους». «Πιθανότατα θα συνεχίσουμε να συναντάμε μαχητές [της Χαμάς] σε αυτήν την περιοχή και θα συνεχίσουμε να τους επιτιθέμεθα και να τους καταδιώκουμε με διάφορους τρόπους», σημείωσε για τις μάχες στη βόρεια Γάζα.

Χέρζι Χαλέβι





«Τώρα, επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, στο Χαν Γιουνίς, στα κεντρικά στρατόπεδα και όχι μόνο. Και θα συνεχίσουμε να διαφυλάσσουμε και να εμβαθύνουμε τα επιτεύγματα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» είπε ο Χαλέβι.



Οι IDF «δεν θα επιτρέψουν την επιστροφή στην πραγματικότητα ασφαλείας προ της 7ης Οκτωβρίου και δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί ένα τέτοιο γεγονός».



«Η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να χτυπά ασταμάτητα. Ένα κτίριο πέφτει όταν είναι εχθρικός στόχος, ένα κτίριο πέφτει όταν αποτελεί κίνδυνο για τις δυνάμεις μας» δήλωσε ο Ισραηλινός ανώτατος αξιωματικός.



Ο Χαλέβι διευκρίνισε ότι οι χερσαίες ισραηλινός δυνάμεις καταστρέφουν την υποδομή της Χαμάς, κάτι που «δεν μπορεί να γίνει από αέρος» και ότι τέτοιες επιχειρήσεις οδηγούν σε συγκρούσεις με «τρομοκρατικούς παράγοντες».



«Χρησιμοποιούμε επαγγελματικά, ορθολογικά και υπολογισμένα τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και προετοιμαζόμαστε για τη συνέχιση των μαχών σε όλες τις ‘’αρένες’’», είπε.



«Αυτός ο πόλεμος έχει απαραίτητους, αλλά όχι εύκολους στόχους προς επίτευξη, λαμβάνει χώρα σε πολύπλοκα εδάφη. Γι' αυτό ο πόλεμος θα συνεχιστεί για πολλούς μήνες ακόμη, και θα δουλέψουμε με διαφορετικές μεθόδους, ώστε τα επιτεύγματα να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα», επισήμανε, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός μαθαίνει συνεχώς και προσαρμόζει τις μεθόδους μάχης του σε κάθε περιοχή. της Λωρίδας της Γάζας στην οποία δραστηριοποιείται.



«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δεν υπάρχουν σύντομες οδοί για τη διεξοδική εξάρθρωση μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, αλλά πεισματικές και αποφασιστικές μάχες. Και είμαστε πολύ, πολύ αποφασισμένοι», διεμήνυσε. Θα φθάσουμε στην ηγεσία της Χαμάς, «είτε θα πάρει μια εβδομάδα είτε θα πάρει μήνες».



«Εντείνουμε τη στρατιωτική πίεση, με διαφορετικούς τρόπους, δυναμικά (…) Αυτή η πίεση επιτρέπει την υλοποίηση των στόχων του πολέμου, τη διάλυση της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων», συνέχισε ο Χαλεβί.



«Η δέσμευσή μας για την επιστροφή των ομήρων παραμένει η ίδια, θα κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε τους ομήρους στα σπίτια τους. Σε αυτόν τον πόλεμο, διεξάγουμε έναν δίκαιο πόλεμο όπως κανένας άλλος… και έχει ένα βαρύ και οδυνηρό τίμημα. Μερικοί από τους καλύτερους γιους και κόρες μας έπεσαν στη μάχη για την ασφάλεια της χώρας. Θα εγγυηθούμε ότι ο θάνατος τους δεν ήταν μάταιος» τόνισε.

