Η Γαλλία «ανησυχεί» για την κλιμάκωση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Τη γαλλική κυβέρνηση «ανησυχεί σοβαρά η ανακοίνωση από τις ισραηλινές αρχές πως θα ενταθούν και θα παραταθούν οι μάχες» στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε χθες Τρίτη το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Παρίσι «επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του να υπάρχει άμεσα ανακωχή που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε το Κε ντ’ Ορσέ, επικρίνοντας «τους συστηματικούς βομβαρδισμούς» οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες «στοίχισαν τη ζωή σε πάρα πολλούς αμάχους» και καλώντας τις αρχές του Ισραήλ να λάβουν «χειροπιαστά μέτρα για την προστασία της ζωής του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα».

«Χαιρετίζοντας» την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που υιοθετήθηκε την Παρασκευή, η γαλλική διπλωματία κάλεσε ακόμη το Ισραήλ να διευκολύνει «την αποστολή βοήθειας στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας και να λάβει επείγοντα μέτρα για να εγγυηθεί πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση».

Πρέπει να διευκολυνθεί η αξιοποίηση «όλων» των προσβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του «σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ», πάντα κατά την ανακοίνωση.

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας αξίωσε τη διανομή «σε μεγάλη κλίμακα» ανθρωπιστικής βοήθειας, όχι όμως κατάπαυση του πυρός, κάτι που δεν ήθελαν οι ΗΠΑ, ο βασικός υποστηρικτής του Ισραήλ.

Οι εχθροπραξίες ανάγκασαν 1,9 εκατ. κατοίκους του παλαιστινιακού θυλάκου —ή με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού— να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τη μικρή περιοχή απειλεί πλέον λιμός, ενώ τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η διεθνής βοήθεια που φθάνει στον θύλακο χαρακτηρίζεται εντελώς ανεπαρκής για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, που υφίσταται ολοκληρωτική πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου και τελούσε ήδη υπό αυστηρό ισραηλινό αποκλεισμό για πάνω από 16 χρόνια.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά το ξέσπασμα αυτού του πολέμου, με έναυσμα την πιο πολύνεκρη επίθεση που υπέστη το Ισραήλ στην ιστορία, οι χερσαίες μάχες μεταξύ ισραηλινών στρατιωτικών και παλαιστινίων μαχητών και οι καταστροφικοί ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως οδεύουν να κοπάσουν.

Πάνω από 240 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η Χαμάς, ενώ ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου διεμήνυσε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «μήνες».

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής κράτους το 1948. Παλαιστίνιοι μαχητές πήραν επίσης ομήρους κάπου 250 ανθρώπους εκείνη την ημέρα, 120 και πλέον εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις ισραηλινές αρχές.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί 20.915 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, κι έχουν τραυματιστεί άλλοι 54.918, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

