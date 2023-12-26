Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα - Υπουργείο Υγείας Χαμάς: Σχεδόν 21.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις

Στον απολογισμό αυτό συμπεριλαμβάνονται 241 άνθρωποι που σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, το οποίο έκανε επίσης λόγο για 54.918 τραυματίες από την 7η Οκτωβρίου

Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 20.915 ανθρώπους, από την έναρξη του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου.

Στον απολογισμό αυτό συμπεριλαμβάνονται 241 άνθρωποι που σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, διευκρίνισε το υπουργείο, το οποίο έκανε επίσης λόγο για 54.918 τραυματίες από την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 382 άνθρωποι τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Νεκροί Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark