Το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 20.915 ανθρώπους, από την έναρξη του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου.

Στον απολογισμό αυτό συμπεριλαμβάνονται 241 άνθρωποι που σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, διευκρίνισε το υπουργείο, το οποίο έκανε επίσης λόγο για 54.918 τραυματίες από την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 382 άνθρωποι τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.