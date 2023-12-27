Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης εναλλακτικού σχεδίου για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με ποσό ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να παρακαμφθεί η εναντίωση της Ουγγαρίας στην εκταμίευση ποσού από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Financial Times.

Κατά το δημοσίευμα, το ποσό θα εξευρεθεί με την έκδοση αμοιβαίου χρέους. Η κατάρτιση του σχεδίου αυτού ακολουθεί την αδυναμία να κλειστεί συμφωνία στη σύνοδο κορυφής αυτού του μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

