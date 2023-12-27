Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ΕΕ καταρτίζει εναλλακτικό σχέδιο για να διαθέσει στην Ουκρανία 20 δισεκ. ευρώ

Κατά το δημοσίευμα, το ποσό θα εξευρεθεί με την έκδοση αμοιβαίου χρέους.

Η ΕΕ θα διαθέσει στην Ουκρανία 20 δισεκ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης εναλλακτικού σχεδίου για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με ποσό ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να παρακαμφθεί η εναντίωση της Ουγγαρίας στην εκταμίευση ποσού από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Financial Times.

Κατά το δημοσίευμα, το ποσό θα εξευρεθεί με την έκδοση αμοιβαίου χρέους. Η κατάρτιση του σχεδίου αυτού ακολουθεί την αδυναμία να κλειστεί συμφωνία στη σύνοδο κορυφής αυτού του μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία ΕΕ χρηματοδότηση Κίεβο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark