Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές ζημιές χθες Τρίτη στην πόλη Κανάνγκα, πρωτεύουσα της επαρχίας Κεντρική Κασάι, στην κεντρική ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με ακόμη προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας του κυβερνήτη της επαρχίας, πάνω από δεκαπέντε σπίτια σαρώθηκαν, κατέρρευσαν ή παρασύρθηκαν από χείμαρρους δημιουργημένους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπεφταν όλη νύχτα και για μεγάλο μέρος της ημέρας.

Την Κυριακή, περίπου είκοσι άνθρωποι παρασύρθηκαν από φουσκωμένο ρέμα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στην επαρχία Νότιο Κίβου. Ανακτήθηκαν τέσσερα πτώματα.

Ανάμεσα στα θύματα στην Κανάνγκα είναι γυναίκα και τα οκτώ παιδιά της, καθώς και πατέρας με τα τέσσερα παιδιά του, σε δυο κατοικίες.

Οι καταστροφές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, οφείλονταν στην «άναρχη δόμηση» στην Κανάνγκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

