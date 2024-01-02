Tο Ισραήλ ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου με κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα

Το Ισραήλ θα εμφανιστεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) στη Χάγη για να αντικρούσει τις κατηγορίες της Νότιας Αφρικής για διάπραξη γενοκτονίας στον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

"Το Κράτος του Ισραήλ θα εμφανιστεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη για να διαλύσει την παράλογη συκοφαντία του αίματος (Σ.τ.Σ: αντισημιτική συκοφαντία) της Νότιας Αφρικής. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους ηγέτες της Νότιας Αφρικής: η ιστορία θα σας κρίνει και θα σας κρίνει χωρίς οίκτο", είπε ο εκπρόσωπος Εϊλόν Λέβι σε διαδικτυακή ενημέρωσή του.

Η Νότια Αφρική προσέφυγε στο ICJ υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας με τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι το όργανο του ΟΗΕ που επιλύει τις διαμάχες μεταξύ των κρατών. Οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται έφεσης, όμως δεν διαθέτει και κανένα μέσο για να επιβάλει την εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο, η Νότια Αφρική κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδίδεται σε «πράξεις γενοκτονίας εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα».

Στην καταγγελία της η Νότια Αφρική δηλώνει ότι «οι πράξεις και οι παραλείψεις του Ισραήλ προσλαμβάνουν γενοκτόνο χαρακτήρα, δεδομένου ότι συνοδεύονται από τη συγκεκριμένη πρόθεση (…) καταστροφής των Παλαιστίνιων της Γάζας, ως μέρους της ευρύτερης εθνικής, φυλετικής και εθνοτικής ομάδας των Παλαιστινίων», αναφέρει η ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

«Με τη συμπεριφορά του –μέσω των οργάνων και των παραγόντων του και των άλλων προσώπων και οντοτήτων που δρουν βάσει των οδηγιών του ή υπό τη διεύθυνση, τον έλεγχο ή την επιρροή του– απέναντι στους Παλαιστίνιους της Γάζας, το Ισραήλ αμελεί τις υποχρεώσεις που έχει επωμιστεί με τη Σύμβαση κατά της γενοκτονίας», σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε αμέσως την προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο ΔΔ, χαρακτηρίζοντάς την αβάσιμη συκοφαντία του αίματος, χωρίς καμία νομική αξία και διαβεβαιώνοντας ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο στον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα.

