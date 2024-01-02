Ο Μπλερ διαψεύδει ότι είχε συνομιλίες στο Ισραήλ για ενδεχόμενο εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε συζητήσεις στο Ισραήλ σχετικά με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, όπως είχε μεταδώσει ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Channel 12, ο Τόνι Μπλερ, που αποχώρησε από την πρωθυπουργία το 2007 και ο οποίος ήταν στη συνέχεια απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή με αποστολή την εγκαθίδρυση παλαιστινιακών θεσμών, βρισκόταν στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Μπένι Γκαντς, μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, σχετικά με έναν ρόλο διαμεσολαβητή μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, ανέφερε το Channel 12.

Σύμφωνα με το κανάλι αυτό, θα μπορούσε επιπλέον να έχει ρόλο ενδιάμεσου με μετριοπαθή αραβικά κράτη για μια "εθελοντική επανεγκατάσταση" των κατοίκων της Γάζας.

Όμως το ίδρυμα του Τόνι Μπλερ, το Tony Blair Institute for Global Change, χαρακτήρισε «ψέματα» τους ισχυρισμούς αυτούς.

Δημοσιεύθηκαν «χωρίς καμία επαφή με τον Τόνι Μπλερ και την ομάδα του». «Καμία συζήτηση αυτού του τύπου δεν έλαβε χώρα», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

«Ο Τόνι Μπλερ δεν είχε μια τέτοια συζήτηση, καθώς η ιδέα είναι λανθασμένη επί της αρχής. Οι κάτοικοι της Γάζας θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν και να ζήσουν στη Γάζα».

Την Κυριακή ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ τάχθηκε υπέρ της επιστροφής Εβραίων εποίκων στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, επικεφαλής του κόμματος "Θρησκευτικός Σιωνισμός", δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να "ενθαρρύνει" τους περίπου 2,4 εκατομμύρια Παλαιστινίους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή προς άλλες χώρες.

«Θα βοηθήσουμε να αποκατασταθούν οι πρόσφυγες αυτοί σε άλλες χώρες με αρμόζοντα και ανθρώπινο τρόπο, με τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας και αραβικών χωρών γύρω μας», πρόσθεσε.

Η Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε έντονα τις δηλώσεις αυτές. "Είναι ένα έγκλημα πολέμου που προστίθεται στην τρέχουσα εγκληματική επίθεση η οποία δεν έχει κάτι αντίστοιχο στην παγκόσμια Ιστορία", ανέφερε το ισλαμιστικό κίνημα.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 22.000 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους γυναικών, παιδιών και εφήβων, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησε η Χαμάς.

Εξαπολύθηκαν σε αντίποινα σε επίθεση ενός εύρους χωρίς προηγούμενο που εξαπέλυσαν ένοπλοι του ισλαμιστικού κινήματος και προκάλεσε τον θάνατο περίπου 1.400 ανθρώπων στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

