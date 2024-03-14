Το Ισραήλ ενέκρινε συμπληρωματικό «προϋπολογισμό πολέμου»

Η Κνέσετ, η ισραηλινή Βουλή, ενέκρινε χθες Τετάρτη συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2024, που προβλέπει μεγάλη αύξηση των δημοσίων δαπανών για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που εισήλθε την περασμένη εβδομάδα στον έκτο του μήνα.

Ο νόμος για τα δημόσια οικονομικά υιοθετήθηκε με τις ψήφους 62 μελών της Κνέσετ. Μειοψήφησαν 55, που τον καταψήφισαν.

«Εξαιτίας των δαπανών που συνδέονται με τον πόλεμο (...) το όριο των δαπανών αυξάνεται κατά 70,4 δισεκ. σέκελ (17,6 δισεκ. ευρώ), ή κατά 14,55% σε σύγκριση με αυτόν (σ.σ. τον προϋπολογισμό) που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2023», εξήγησε το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Μέσω X (του πρώην Twitter), ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, βαρόνος της άκρας δεξιάς, εξήρε τον «προϋπολογισμό πολέμου». «Μαζί θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε.

Η Κνέσετ είχε ήδη εγκρίνει τον Δεκέμβριο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2023, που προέβλεπε νέες πιστώσεις για τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση, και στις επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε ο ισραηλινός στρατός έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 31.272 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.