Κρίση στην Αϊτή: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν πεπεισμένος πως το μεταβατικό συμβούλιο θα σχηματιστεί «εντός των προσεχών ημερών»

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε χθες Τετάρτη την πεποίθησή του πως το νέο «συμβούλιο» πολιτικής μετάβασης στην Αϊτή θα μπορέσει να σχηματιστεί «τις προσεχείς ημέρες» κι ότι έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί διεθνής δύναμη στη χώρα, που λυμαίνονται εγκληματικές οργανώσεις.

«Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν είναι εύκολο. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη», είπε στον Τύπο ο κ. Μπλίνκεν, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που περιμένουν την Αϊτή, όπου η δημόσια τάξη έχει καταρρεύσει και συμμορίες ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας.

«Όμως τουλάχιστον υπάρχει σχέδιο, διαδικασία, για να φθάσουμε εκεί. Καταρτίστηκε από την Αϊτή, το διευθύνει η Αϊτή, όμως υποστηρίζεται από πολλές χώρες, όχι μόνο (από την Αμερική), αλλά από όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε επίσης πως συζήτησε χθες τηλεφωνικά με τον κενυάτη πρόεδρο Γουίλιαμ Ρούτο, που του παρείχε τη διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσει η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας μόλις σχηματιστεί το νέο συμβούλιο και αναλάβουν νέες αρχές.

Ο κενυάτης πρόεδρος «επιβεβαίωσε ότι η Κένυα είναι έτοιμη να ηγηθεί αυτής της αποστολής μόλις δημιουργηθεί το νέο συμβούλιο —κάτι που αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες— και εκλεγεί προσωρινός πρόεδρος», διαβεβαίωσε ο κ. Μπλίνκεν.

Πολιτικά κόμματα και προσωπικότητες της Αϊτής προσπαθούσαν χθες να συμφωνήσουν στη σύνθεση των μεταβατικών αρχών μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του αμφισβητούμενου πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, προκειμένου να αποκατασταθεί το προσεχές διάστημα η σταθερότητα στη χώρα της Καραϊβικής που λυμαίνονται οι συμμορίες.

Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνόδου στη Τζαμάικα με τη συμμετοχή Αϊτινών, της κοινότητας των κρατών της Καραϊβικής (CARICOM), του ΟΗΕ και δυτικών χωρών, ιδίως των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ανατέθηκε σε διάφορους αϊτινούς φορείς να δημιουργήσουν το συντομότερο δυνατό το νέο «προεδρικό μεταβατικό συμβούλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

