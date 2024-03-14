Οι ΗΠΑ προτρέπουν τον Παναμά να αποσύρει τη σημαία του από πλοία του Ιράν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρότρυνε χθες Τετάρτη τον Παναμά να αποσύρει τη σημαία του από ιρανικά πλοία, καθώς η Ουάσιγκτον υποπτεύεται πως δεξαμενόπλοια υπό σημαία της χώρας της κεντρικής Αμερικής μεταφέρουν πετρέλαιο και καταφέρνουν να ξεφεύγουν από τις κυρώσεις της.

«Το Ιράν και οργανώσεις συνδεδεμένες με αυτό προσπαθούν να ξεφύγουν από τις κυρώσεις εδώ στον Παναμά, προσπαθούν να καταχραστούν ότι έχουν σημαία Παναμά», τόνισε ο αμερικανικός ειδικός απεσταλμένος για το Ιράν, ο Έιμπραμ Πέιλι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο κεντροαμερικανικό κράτος.

Ο κ. Πέιλι εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξη Τύπου πως πήγε στη χώρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι «η εγγραφή στον νηογνώμονα και στη δικαιοδοσία του Παναμά δεν θα χρησιμοποιούνται με καταχρηστικό τρόπο από οντότητες που προσπαθούν να απαλλαγούν» από τις αμερικανικές «κυρώσεις» σε βάρος «του Ιράν».

Ο Παναμάς συγκαταλέγεται στις κυριότερες χώρες που προτιμώνται για την απόκτηση σημαίας ευκαιρίας σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, στον παναμαϊκό νηογνώμονα είναι καταχωρισμένα κάπου 8.500 πλοία.

Η Ουάσιγκτον υποψιάζεται πως το Ιράν χρησιμοποιεί κάποια από αυτά τα πλοία για να μεταφέρει πετρέλαιο ή πετρελαϊκά προϊόντα, προκειμένου να χρηματοδοτεί φιλοϊρανικές οντότητες που η ίδια χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Πέιλι, τουλάχιστον έξι πλοία υπό σημαία Παναμά παραβίασαν αμερικανικές κυρώσεις από τον Ιανουάριο.

Στο Ιράν επιβάλλονται πολύ αυστηρές οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ από την περίοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, όταν η Ουάσιγκτον αποχώρησε μονομερώς (2018) από τη διεθνή συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που είχε συναφθεί τρία χρόνια νωρίτερα και προέβλεπε περιορισμούς σε αυτό.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη άρχισε να αθετεί δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας, προτού επιβραδύνει πέρυσι τον ρυθμό παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, καθώς είχαν ξαναρχίσει ανεπίσημες συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Όμως η Τεχεράνη επιτάχυνε ξανά την παραγωγή στα τέλη του 2023.

«Ελπίζουμε ότι η παναμαϊκή κυβέρνηση θα συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί μας, στη βάση της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεών της», πρόσθεσε ο κ. Πέιλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

