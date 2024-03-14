Ο ηγέτης της Χεζμπολά θεωρεί πως ο στρατός του Ισραήλ είναι πολύ αποδυναμωμένος για να εμπλακεί σε πόλεμο εναντίον του Λιβάνου

Ο επικεφαλής της λιβανικής παράταξης Χεζμπολά, ο στρατιωτικός βραχίονας της οποίας ανταλλάσσει πυρά εδώ και μήνες με τον στρατό του Ισραήλ, υποστηρίζοντας το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, δήλωσε χθες Τετάρτη πως ο ισραηλινός στρατός είναι πολύ αποδυναμωμένος για να εμπλακεί σε πόλεμο εναντίον του Λιβάνου.

«Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαντληθεί (...) στο βόρειο μέτωπο, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα», έκρινε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο ηγέτης του λιβανικού ισλαμιστικού κινήματος, ο Χασάν Νασράλα.

Οι δηλώσεις του καταγράφτηκαν την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές σε ολοένα μεγαλύτερο βάθος στη λιβανική επικράτεια, εναντίον θέσεων της ισχυρής Χεζμπολά, στοιχείο που θεωρείται πως επιτείνει την απειλή να ξεσπάσει νέος πόλεμος.

«Αυτός ο εχθρός και η κοινωνία του (...) παρουσιάζουν ενδείξεις κόπωσης», συνέχισε, εκτιμώντας πως ο ισραηλινός στρατός αντιμετωπίζει «έλλειψη» του προσωπικού που θα απαιτείτο για να εμπλακεί σε πόλεμο στον Λίβανο.

Κατηγόρησε εξάλλου για ακόμη μια φορά τον ισραηλινό στρατό πως επιβάλλει «λογοκρισία στα ΜΜΕ» όσον αφορά τον πραγματικό αριθμό των μελών του που σκοτώνονται στις ανταλλαγές πυρών με τον στρατιωτικό βραχίονα της παράταξής του.

Στην ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με τον στρατό, έχουν σκοτωθεί δέκα μέλη του και επτά άμαχοι στις εχθροπραξίες, που άρχισαν την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Στη λιβανική επικράτεια έχουν σκοτωθεί 322 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολά και συμμαχικών οργανώσεων, αλλά και τουλάχιστον 56 άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ακατάπαυστες ανταλλαγές πυρών, που αρχικά περιορίζονταν σε παραμεθόριες περιοχές, έχουν εξάλλου εκτοπίσει βίαια χιλιάδες κατοίκους του νότιου Λιβάνου.

Προχθές Τρίτη, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε επιδρομές στην περιοχή Μπάαλμπεκ, στον ανατολικό Λίβανο, περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα, στις οποίες σκοτώθηκαν δυο μέλη της φιλοϊρανικής παράταξης.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως εκτόξευσε περίπου εκατό ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων.

«Η αντίσταση αποτρέπει ως τώρα τον εχθρό να αρχίσει πόλεμο με τον Λίβανο», έκρινε ο Χασάν Νασράλα.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε πρόσφατα ότι ενδεχόμενη ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν θα επηρέαζε τον «στόχο» του Ισραήλ να απωθήσει τη Χεζμπολά από την περιοχή των βόρειων συνόρων του, διά της βίας ή μέσω της διπλωματίας.

Στο βόρειο Ισραήλ, έχουν επίσης εκτοπιστεί βίαια δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εξαιτίας των ανταλλαγών πυρών.

Η Χεζμπολά λέει πως δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ παρά μόνο στην περίπτωση που κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

