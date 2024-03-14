Μεξικό: Δημοσιογράφος που αγνοείτο βρέθηκε σώος

Μεξικανός δημοσιογράφος, θύμα φερόμενης απαγωγής το βράδυ της Δευτέρας, ο Χάιμε Μπαρέρα, βρέθηκε σώος χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό.

«Η πολιτειακή εισαγγελία ενημερώνει ότι ο (...) Χάιμε Μπαρέρα βρέθηκε και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή», σύμφωνα με ανάρτηση της εισαγγελίας στο X (το πρώην Twitter).

Η έρευνα συνεχίζεται για να εξιχνιαστεί η υπόθεση και να «συλληφθούν οι υπεύθυνοι», πρόσθεσε η εισαγγελία.

Ο κ. Μπαρέρα, 56 ετών, εξήγησε πως τον πήραν όμηρο κακοποιοί μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς αποχωρούσε από ραδιοφωνικό σταθμό στη Γουαδαλαχάρα, μετά την απελευθέρωσή του.

«Με έβγαλαν από το αυτοκίνητό μου, με έβαλαν σε άλλο, δεν γνωρίζω πού με πήγαν», δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό του ομίλου Formula, προσθέτοντας πως του είχαν δέσει τα χέρια.

«Ήταν φρικτή εμπειρία», πρόσθεσε. «Πρέπει να ζητήσω περισσότερη προστασία και να δείχνω μεγαλύτερη προσοχή στην προεκλογική εκστρατεία που έχει αρχίσει», πρόσθεσε.

Στο Μεξικό θα διεξαχθούν γενικές εκλογές τη 2η Ιουνίου.

Με βάση τη μηνυτήρια αναφορά της οικογένειας, ο δημοσιογράφος δεν είχε δεχθεί απειλές.

«Ο πατέρας μου είναι ξανά μαζί μας», τόνισε η κόρη του Ιτσούλ Μπαρέρα, δικηγόρος και επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του κόμματος MORENA (κεντροαριστερά) του απερχόμενου μεξικανού προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Η νεαρή δεν θεωρεί πως επρόκειτο για προσπάθεια εκφοβισμού εξαιτίας της πολιτικής της δράσης, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο Χάιμε Μπαρέρα, πολύ γνωστός στη Γουαδαλαχάρα, όπου χαίρει σεβασμού, παρουσιάζει ειδησεογραφική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Televisa και συμμετέχει επίσης ως σχολιαστής σε πολιτική εκπομπή στο Channel 44 του πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρας.

Πάνω από 150 επαγγελματίες των ΜΜΕ έχουν δολοφονηθεί από το 2000 στο Μεξικό, ενώ άλλοι 28 χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Στην πλειονότητά τους, οι δολοφονίες δημοσιογράφων έχουν μείνει ατιμώρητες.

Η πολιτεία Βερακρούς μετράει τους περισσότερους δολοφονημένους δημοσιογράφους την περίοδο αυτή (31). Δεκαοκτώ δολοφονήθηκαν επί των ημερών του κυβερνήτη Χαβιέρ Ντουάρτε (2010-2016). Ο πρώην κυβερνήτης Ντουάρτε καταδικάστηκε το 2018 να εκτίσει εννιά χρόνια κάθειρξη για ξέπλυμα χρήματος, σύσταση και συμμορία.

«Η αθέμιτη σύμπραξη (ανάμεσα σε εκπροσώπους) των αρχών με το οργανωμένο έγκλημα εγείρει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των δημοσιογράφων», τονίζει η RSF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

