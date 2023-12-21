Το Ισραήλ διατάσσει εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων - Τους 20.000 έφτασαν οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι από μεγάλο μέρος της Χαν Γιουνίς, της μεγαλύτερης πόλης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες να εφαρμοστεί νέα ανακωχή στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ο απολογισμός των θυμάτων έχει πλέον φθάσει τους 20.000 νεκρούς, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε «άμεση εσπευσμένη απομάκρυνση» των αμάχων από περιοχή που φθάνει «περίπου το 20%» της έκτασης της Χαν Γιούνις, σύμφωνα με έγγραφο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

«Το εύρος των εκτοπισμών που θα προκύψουν από την διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης δεν είναι σαφές», σημείωσε το OCHA.

Ωστόσο στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, το Ισραήλ έχει διακόψει τον εφοδιασμό, και πολλοί κάτοικοι δεν έχουν παρά μόνο ραδιόφωνα και όσα τους μεταφέρουν άλλοι για να ενημερωθούν.

Σύμφωνα με το OCHA, στην περιοχή που διατάχθηκε να εκκενωθεί ζούσαν πάνω από 110.000 άνθρωποι προτού αρχίσει η ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, πριν από δυο μήνες και πλέον· έκτοτε, κατέφυγαν εκεί κάπου 141.000 Παλαιστίνιοι, που εγκατέλειψαν αναγκαστικά τα σπίτια τους για να σωθούν από τις εχθροπραξίες, εγκατεστημένοι σε 32 καταυλισμούς.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, διεμήνυσε τη Δευτέρα πως εντατικοποιεί τις επιχειρήσεις του στη Χαν Γιούνις.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την πολυαίμακτη, άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονά της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν χάθηκαν περίπου 1.140 ζωές, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημους διαθέσιμους αριθμούς των ισραηλινών αρχών, ενώ άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους πάνω από εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου. Όμηροι παραμένουν ακόμη 129, πάντα κατά τις ισραηλινές αρχές.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε χθες πως στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έκτοτε έχουν σκοτωθεί 20.000 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, ανάμεσά τους τουλάχιστον 8.000 παιδιά και 6.200 γυναίκες.

Διπλωματικές προσπάθειες

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται σε διάφορα μέτωπα για να συναφθεί δεύτερη ανακωχή και να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρώτη, από την 24η Νοεμβρίου ως την 1η Νοεμβρίου, επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι και 240 παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές.

Από τη μια πλευρά, η Χαμάς συζητά με την Αίγυπτο. Ο ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ισμαήλ Χανίγια, βρισκόταν χθες στο Κάιρο για να συζητήσει νέα «προσωρινή ανακωχή μιας εβδομάδας σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από τη Χαμάς 40 ισραηλινών αιχμαλώτων, γυναικών, παιδιών και ανδρών», εξήγησε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο κίνημα.

Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής φέρει αποτέλεσμα, δήλωσαν ενημερωμένες πηγές στο BBC και στη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με πηγή στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, άλλο ισλαμιστικό κίνημα που πολεμά στο πλευρό της Χαμάς και κρατά επίσης ομήρους, ο ηγέτης του Ζιάντ αλ Ναχάλα αναμένεται να πάει με τη σειρά του στο Κάιρο την ερχόμενη εβδομάδα.

Από την άλλη, το Ισραήλ διεξάγει διάλογο με το Κατάρ και τις ΗΠΑ, δίνοντας την έμφαση στην απελευθέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ομήρων — η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται ολοένα πιο έντονη πίεση από τις οικογένειές τους.

Οι θέσεις των μερών μοιάζουν πάντως να απέχουν ακόμα αρκετά.

Η Χαμάς απαιτεί πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, κάτι που χαρακτηρίζει αναγκαία προϋπόθεση για να συζητήσει καν την τύχη των ομήρων. Το Ισραήλ δηλώνει ανοικτό στην ιδέα να εφαρμοστεί νέα ανακωχή, αποκλείει όμως πιο μακρά κατάπαυση του πυρός, επιμένοντας πως θα συνεχίσει τον πόλεμο ως την «εξάλειψη» της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κινήματος που οι ισραηλινές αρχές, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Ο πόλεμος «θα συνεχιστεί ως την εξάλειψη της Χαμάς, ως τη νίκη. Όποιοι νομίζουν πως θα σταματήσουμε έχουν αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα», επανέλαβε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, η χώρα του οποίου είναι ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, αναγνώρισε πως ο δρόμος ως την ενδεχόμενη ανακωχή μπορεί να είναι μακρύς.

«Δεν αναμένουμε συμφωνία σε αυτό το στάδιο, αλλά διατηρούμε την πίεση», δήλωσε χθες.

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά πάντως πως οι συνομιλίες για την ενδεχόμενη ανακωχή είναι «πολύ σοβαρές», όπως το έθεσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι.

«Πού είμαστε ασφαλείς;»

Οι πικρές διαπραγματεύσεις εξάλλου αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου από την αρχή της εβδομάδας αναβλήθηκε τρεις φορές η διεξαγωγή ψηφοφορίας επί σχεδίου απόφασης που αποβλέπει στην επιτάχυνση της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν το βέτο τους οι ΗΠΑ αν κρίνουν πως η φρασεολογία του είναι υπερβολικά έντονη.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ δεν σταματούν να προειδοποιούν για το εύρος της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο μισός πληθυσμός στον θύλακο υφίσταται πολύ σοβαρό ως ακραίο λιμό και το 90% στερείται την τροφή συχνά για πάνω από 24ωρο, τονίζει το OCHA.

Πρέπει «άμεσα» τα μέρη να φροντίσουν να αποκατασταθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν να διεξαχθούν «ανθρωπιστικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας», τόνισε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μέσω X (του πρώην Twitter).

Η Λωρίδα της Γάζας έχει υποστεί τρομακτικές καταστροφές εξαιτίας αυτού του πολέμου. Τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Κάπου 1,9 εκατ. άνθρωποι -το 85% των κατοίκων της- υπέστησαν βίαιο εκτοπισμό εξαιτίας του πολέμου.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, απελπίζοντας πολλούς.

«Πού είμαστε ασφαλείς; Πού πρέπει να πάμε;», ρωτούσε χθες Παλαιστίνιος που έφυγε από το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου κι έφθασε στη Ράφα, έπειτα από πλήγμα κοντά σε σχολείο όπου βρήκε καταφύγιο.

«Μας λένε ότι πρόκειται για ασφαλή περιοχή (...) Δεν έχουμε πουθενά αλλού να πάμε, είμαστε παγιδευμένοι σε ένα τετράγωνο με 5 χιλιόμετρα μήκος», πρόσθεσε, αποφεύγοντας να δώσει το όνομά του.

Στα σύνορα με τον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος λέει πως έχει υποστεί 134 απώλειες στις τάξεις του αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στον θύλακο την 27η Οκτωβρίου —μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί τον επίσημο απολογισμό υποτιμημένο—, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως εντόπισε δίκτυο υπόγειων σηράγγων που κατ’ αυτόν χρησιμοποιούσαν «ανώτερα στελέχη» της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, πολύ κοντά σε «καταστήματα, κυβερνητικά κτίρια, κατοικίες και σχολείο».

Πέραν της Λωρίδας της Γάζας, ο πόλεμος συνεχίζει να τροφοδοτεί τις εντάσεις σε πρακτικά όλη την Εγγύς Ανατολή.

Χθες βράδυ σειρήνες της αεράμυνας, που ενεργοποιούνται για να προειδοποιήσουν τους πολίτες για εκτοξεύσεις ρουκετών ή πυραύλων, ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο Τσαχάλ ανακοίνωσε εξάλλου πως έπληξε «κέντρο διοίκησης της Χεζμπολά», λιβανικού σιιτικού κινήματος, συμμάχου του Ιράν και της Χαμάς, καθώς και ότι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ εναντίον μαχητών της που κινούνταν προς τα σύνορα, κοντά στη Μετούλα.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο μαχητή της που «πήγαινε στην Ιερουσαλήμ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.