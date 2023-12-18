Μεσανατολικό: 19.453 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, 19.453 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Eπιπρόσθετα, 52.286 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, στον ημερήσιο απολογισμό θυμάτων που δίνει από την αρχή του πολέμου που ξέσπασε μετά τις φονικές επιθέσεις μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

