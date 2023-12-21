Ρουκέτα εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Ιράκ - Στη Βαγδάτη η Υφυπουργός Εξωτερικών

Ρουκέτα εκτοξεύθηκε εναντίον της αεροπορικής βάσης Άιν αλ Άσαντ του Ιράκ χθες Τετάρτη, χωρίς να υπάρξουν θύματα ούτε υλικές ζημιές, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο του στρατού των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM (Central Command, «Κεντρική Διοίκηση»).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, οι αμερικανικές δυνάμεις στη βάση αυτή εντόπισαν το σημείο από όπου εκτοξεύθηκε το βλήμα και ενημέρωσαν τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες κατόπιν προχώρησαν στην κατάσχεση φορτηγού στο οποίο ήταν εγκατεστημένος μηχανισμός εκτόξευσης «πέντε ρουκετών 122 χιλιοστών».

Η επίθεση έγινε την ημέρα που η δεύτερη τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας Βικτόρια Νούλαντ επισκέφθηκε τη Βαγδάτη και δήλωσε πως η Ουάσιγκτον προτιμά «τη συνεργασία» με την κυβέρνηση του Ιράκ για να σταματήσουν οι αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων τα οποία έχουν αναπτυχθεί στη χώρα αυτή και στη Συρία.

Εν μέσω ανησυχιών για περιφερειακή ανάφλεξη εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν εξαπολυθεί πάνω από 100 επιθέσεις με ρουκέτες ή drones εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή και στη συριακή επικράτεια.

Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα μαχητών που θεωρείται πως ανήκουν σε φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες, συνιστώσες των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχίας επισήμως ενταγμένης στις ιρακινές τακτικές δυνάμεις.

Μετά τις επαφές της κυρίως με τον ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία ας Σουντάνι, η κυρία Νούλαντ είπε πως οι επιθέσεις «δεν έχουν στόχο μόνο τις ΗΠΑ», καθώς «είμαστε προσκεκλημένοι εδώ, δεν έχουμε δικές μας εγκαταστάσεις», άρα «οι επιθέσεις γίνονται εναντίον ιρακινών εγκαταστάσεων και εγείρουν κίνδυνο για την ιρακινή εθνική κυριαρχία».

«Κάναμε καλή συζήτηση (...) για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μας ώστε να τερματιστούν αυτές οι επιθέσεις: όχι μόνο στο Ιράκ, αλλά επίσης από το Ιράκ εναντίον συμφερόντων στη Συρία, και το πώς μπορούμε να το κάνουμε μαζί», πρόσθεσε η υπ’ αριθμόν δύο της αμερικανικής διπλωματίας.

Επέμεινε πως η «προτίμηση» της Ουάσιγκτον, που κατ’ αυτήν μοιράζονται οι αρχές στη Βαγδάτη, είναι «το Ιράκ», «οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας» να αναλάβουν «την αντιμετώπιση αυτής της απειλής για την ασφάλεια».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον μαχητών φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ, καθώς και εγκαταστάσεων που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ιράν στη Συρία, σε αντίποινα για τις ενέργειες εναντίον των δυνάμεών της.

Συνολικά, η Ουάσιγκτον καταμετρά τουλάχιστον 103 επιθέσεις στο Ιράκ και στη Συρία από τη 17η Οκτωβρίου, δηλαδή δέκα ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Την 8η Δεκεμβρίου, ομοβροντίες ρουκετών έβαλαν στο στόχαστρο την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, για πρώτη φορά αφότου άρχισε η τρέχουσα κλιμάκωση, χωρίς πάντως να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν γρήγορα συλλήψεις, κάνοντας επίσης γνωστό ότι ορισμένοι φερόμενοι ως δράστες έχουν «σχέσεις με ορισμένες υπηρεσίες ασφαλείας».

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

