Στο Κάιρο βρίσκεται ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίε, όπου και θα έχει συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους, κυρίως για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters.

Η επίσκεψη του Ισμαήλ Χανίε στην Αίγυπτο αναζωπυρώνει τις ελπίδες για τη σύναψη μιας νέας εκεχειρίας Ισραήλ - Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για άλλη μια ανθρωπιστική παύση στη Γάζα με αντάλλαγμα ωστόσο, όσο περισσότερους ομήρους.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του CNN Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος επικαλείται δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους και μια άλλη πηγή με γνώση του θέματος, το Ισραήλ παρουσίασε μια πρόταση στη Χαμάς που περιλαμβάνει μια εβδομαδιαία παύση των μαχών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 40 ομήρων,

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios η πρόταση αποσκοπεί στην απελευθέρωση ομήρων που περιλαμβάνουν γυναίκες, ηλικιωμένους και όσους χρειάζονται επείγουσα φροντίδα. Η συμφωνία παρουσιάζεται στη Χαμάς μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, επισήμανε από την πλευρά του ο αναλυτής του CNN.

Ο Μάικλ Χέρτζογκ, πρεσβευτής του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να σταματήσει τις μάχες με την προυπόθεση της απελευθέρωσης όσο το δυνατόν περισσότερων ομήρων.

Η Αίγυπτος, μαζί με το Κατάρ είναι δύο χώρες που βοήθησαν στη σύναψη μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς τον περασμένο μήνα που οδήγησε και στην απελευθέρωση περίπου 100 ομήρων που συνελήφθησαν από τη Χαμάς με αντάλλαγμα 240 Παλαιστίνιους που κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές.

Έκτοτε η διεθνής πίεση έχει αυξηθεί για μια νέα κατάπαυση του πυρός που θα μπορούσε να αυξήσει τη βοήθεια που αποστέλλεται στην πολιορκημένη Γάζα.

