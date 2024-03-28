Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους οπαδούς του να πλήξουν ΗΠΑ, Ευρώπη και Ισραήλ

Το Ισλαμικό Κράτος προέτρεψε σήμερα τους υποστηρικτές του να βάλουν στο στόχαστρό τους «σταυροφόρους» παντού αλλά ιδίως στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της τζιχαντιστικής οργάνωσης, σε ηχογραφημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στο κανάλι του ΙΚ στο Telegram, επαίνεσε την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών της Μόσχας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 140 άνθρωποι.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα συναγερμού των τελευταίων χρόνων μετά την επίθεση στο συναυλιακό κέντρο στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Μέσα σε 48 ώρες, η Γαλλία αύξησε τις παρακολουθήσεις και τις προειδοποιήσεις κινδύνου στο υψηλότερο επίπεδο ενώ η Ιταλία διέταξε επίσης ενισχυμένα μέτρα. Στη Γερμανία, αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «πολύ σοβαρό κίνδυνο».

Η επίθεση στη Μόσχα, η πιο θανατηφόρα ισλαμιστική εξτρεμιστική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος, καταδεικνύει, σύμφωνα με αξιωματούχους, ότι σχεδιάζει νέες επιχειρήσεις εναντίον ευρωπαϊκών στόχων εδώ και αρκετά χρόνια.

