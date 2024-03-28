Γαλλία: Κάθειρξη 19 ετών ζητά ο εισαγγελέας για τον βιαστή του Tinder

Την επιβολή ποινής κάθειρξης 19 ετών ζήτησε σήμερα ο εισαγγελέας του ποινικού δικαστηρίου του Παρισιού σε βάρος του Σαλίμ Μπεραντά, γνωστού στον Τύπο με το προσωνύμιο «ο βιαστής του Tinder», ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε ή επιτέθηκε σεξουαλικά σε 17 γυναίκες το διάστημα μεταξύ 2014-2016.

Πρόκειται για μια πολύ «σοβαρή» ποινή, με το μέγιστο που προβλέπεται να ανέρχεται σε 20 χρόνια, για εκείνον που «κατέστρεψε 17 ζωές», επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας Φιλίπ Κουρογιέ.

Η ποινή αυτή δικαιολογείται, σύμφωνα με τον ίδιο, από τον αριθμό των θυμάτων που παρέσυρε στο σπίτι του αυτός ο φωτογράφος, ηλικίας 38 ετών σήμερα, μέσω ιστότοπων γνωριμιών και την «επικινδυνότητα» αυτού του «εγωκεντρικού ανικανοποίητου κυνηγού», ο οποίος αμφισβήτησε όλα τα γεγονότα.

Μπροστά στις ενάγουσες που ήρθαν να καταθέσουν με τις «πληγές τους ακόμα ανοικτές», ο Σαλίμ Μπεραντά παρέμεινε «άκαμπτος», «έχοντας οχυρωθεί στο τσιμεντένιο καταφύγιο της άρνησής του», κατήγγειλε ο γενικός εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος, που πρότεινε συνεδρίες φωτογραφίας στο στούντιό του, το οποίο βρισκόταν στο σπίτι του, υποστήριξε ότι όλες αυτές οι σχέσεις ήταν συναινετικές.

Οι ενάγουσες, ηλικίας περίπου 20 ετών οι περισσότερες εκείνη την εποχή, προσέρχονταν καθημερινά στο δικαστήριο για να καταθέσουν, από την έναρξη της δίκης τη Δευτέρα.

Ήταν παρούσες σήμερα στη δικαστική αίθουσα, ενώ ο εισαγγελέας επανερχόταν στην ιστορία κάθε μιας για να περιγράψει τον τρόπο δράσης, σχεδόν ολόιδιο, του κατηγορουμένου, ο οποίος ήρθε από το Μαρόκο στη Γαλλία σε ηλικία 20 ετών.

«Είναι επικίνδυνος», διότι «δεν έχει καμία ικανότητα ενδοσκόπησης», πρόσθεσε ο εισαγγελέας, υπενθυμίζοντας πως έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του σε μια άλλη υπόθεση για παρόμοια γεγονότα. «Πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει συμπεριφορά… Δεν παραδέχεται τίποτα».

Η ετυμηγορία αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

