Τουλάχιστον δύο τραυματίες από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη Δαμασκό

Τουλάχιστον δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Συρίας.

Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνεται ένα κατεστραμμένο κτίριο και αρκετά οχήματα που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Το δίκτυο Al Jazeera μεταδίδει ότι ισραηλινό αεροσκάφος βομβάρδισε πολυκατοικία στα περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Το προσκείμενο στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου δίκτυο Al Mayadeen αναφέρει ότι βομβαρδίστηκε κτίριο στη συνοικία Σαγίντα Ζεϊνάμπ, νότια της Δαμασκού.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Κλιμάκωσε τις επιθέσεις μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου, καθώς η ένταση κορυφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

