Το «Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν» (ΙΚΕΧ) – όπως ονομάζεται ο βραχίονας της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος – το οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πως ευθύνεται για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση κοντά στη Μόσχα, αποτελεί τη μεγαλύτερη ισλαμιστική απειλή για την ασφάλεια στη Γερμανία, τόνισε σήμερα Τρίτη η υπουργός Εσωτερικών της χώρας Νάνσι Φέζερ.

«Το επίπεδο απειλής παραμένει υψηλό», προειδοποίησε η γερμανίδα υπουργός. «Ήταν ήδη υψηλό πριν από την επίθεση στη Μόσχα και παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο», σημείωσε αναφερόμενη στο μακελειό του Crocus City Hall με τους 139 νεκρούς και τους 180 τραυματίες, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η Γερμανία θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορα στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που θα φιλοξενήσει το καλοκαίρι. «Η ασφάλεια είναι φυσικά η ύψιστη προτεραιότητά μας σε αυτήν την διοργάνωση», τόνισε η Φέζερ, εξηγώντας πως σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται όχι μόνο οι δυνάμεις ασφαλείας αλλά και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

To φετινό Euro ξεκινά στις 14 Ιουνίου και εκτιμάται πως θα το παρακολουθήσουν περίπου 2,7 εκατομμύρια θεατές στα γήπεδα και περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άλλοι από γιγαντοοθόνες που θα στηθούν σε κεντρικά σημεία διάφορων πόλεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.