Επιστρέφει η ισλαμιστική τρομοκρατία στην Ευρώπη;

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στο προσκήνιο βρίσκεται και πάλι η ισλαμιστική τρομοκρατία και ήδη σε επαγρύπνηση βρίσκονται αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για ενδεχόμενα χτυπήματα με φόντο την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Πρώτη η Γαλλία που αυξάνει προληπτικά στο μέγιστο το επίπεδο του συναγερμού με τον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, πριν μερικά 24ωρα να αποκαλύπτει ότι ο αφγανικός βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους, ΙSIS-K, επιχείρησε, πολλές φορές, να επιτεθεί σε γαλλικό έδαφος.

Σε τέσσερις μήνες είναι προγραμματισμένη η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με 45.000 ένστολους να έχει ήδη ανακοινωθεί ότι αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός.

Τα τελευταία 24ωρα όμως οι μνήμες των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2015 από το Ισλαμικό Κράτος στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας έχουν ξυπνήσει και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι φοβούνται για την έλευση ενός νέου κύκλου θανατηφόρων επιθέσεων. Αφορμή στάθηκε και το γεγονός ότι δεκάδες είναι τα γαλλικά λύκεια, τα οποία, τις τελευταίες ημέρες, έλαβαν απειλές για επιθέσεις σε πλατφόρμα που χειρίζονται καθηγητές, μαθητές και γονείς με κείμενα αλλά και εικόνες αποκεφαλισμών.

Στη Γαλλία έχουν προηγηθεί ήδη δύο επιθέσεις φέτος. Η πρώτη καταγράφηκε στην πόλη Αράς τον περασμένο Οκτώβριο0020 όταν νεαρός ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστή επιτέθηκε και σκότωσε με μαχαίρι εκπαιδευτικό ενώ τον Δεκέμβριο 26χρονος, γνωστός στις γαλλικές Αρχές, επιτέθηκε κατά περαστικών στον Πύργο του Άιφελ σκοτώνοντας έναν τουρίστα.

Την ίδια στιγμή και στη Γερμανία επικρατεί αναβρασμός καθώς έντονος παραμένει στη χώρα ο κίνδυνος ισλαμιστικής τρομοκρατίας.

Η υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Νάνσι Φέιζερ, σήμανε συναγερμό για πιθανές επιθέσεις όταν με συνέντευξη της υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη ισλαμιστική απειλή προέρχεται από το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν.

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες δύο μέλη του συνελήφθησαν στη Θουριγγία γιατί σχεδίαζαν να χτυπήσουν το κοινοβούλιο της Σουηδίας, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας αλλά και οι υπηρεσίες πληροφοριών παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Euro 2024, που διεξάγεται το καλοκαίρι στη χώρα αυξάνοντας και τους συνοριακούς ελέγχους.

Τα μέτρα ασφαλείας της έχει ήδη ενισχύσει και η Ιταλία κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Όπως ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας οι έλεγχοι αυξάνονται σε χώρους μεγαλύτερης συγκέντρωσης ανθρώπων, όπως είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, αλλά και σε «ευαίσθητους» στόχους.

Αναβρασμός και ανησυχία καταγράφεται και στο Βέλγιο. Στις αρχές Μαρτίου οι Αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα τα οποία σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό χώρο στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα δε με τη Le Soir οι συνομιλίες μεταξύ των υπόπτων αποκάλυπταν ριζοσπαστικοποίηση και εγγύτητα στο Ισλαμικό Κράτος.

Ταυτόχρονα σε συναγερμό έχει τεθεί και η σερβική πρωτεύουσα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο αξιωματικοί με πολυβόλα περιπολούσαν τους δρόμους του Βελιγραδίου. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, Associated Press, ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς τόνισε ότι αστυνομικοί με πολιτικά θα παρακολουθούν χώρους αθλητισμού καθώς επίσης και εμπορικά κέντρα.

Και το ερώτημα παραμένει. Μπορεί ο φόβος για πιθανά χτυπήματα να έχει επιστρέψει, η απειλή, όμως, της ισλαμιστικής τρομοκρατίας είναι για παράδειγμα το ίδιο ορατή όσο υπήρξε στα μέσα της δεκαετίας του 2010;

Όπως σημειώνει στο Politico ο αναλυτής και μελετητής του ISIS αλλά και του αφγανικού του βραχίονα ISIS-K, Αντόνιο Τζιουστόζι, «οι άνθρωποι έχουν εκπλαγεί επειδή νόμισαν ότι ο ISIS είχε τελειώσει» για να συμπληρώσει πως στην πραγματικότητα «δεν έφυγε ποτέ» αλλά «διατήρησε μία υπόγεια παρουσία σε Ιράκ, Συρία και Αφγανιστάν».

Μόνη διαφορά είναι πως, αυτή τη φορά, επίδοξοι μαχητές του δεν είναι Σύροι, Ιρακινοί ή ριζοσπαστικοποιημένες μειονότητες από τη Δύση, εξηγεί, αλλά μουσουλμάνοι από την Κεντρική Ασία που είναι αντιμέτωποι με διώξεις στις χώρες τους.

Επομένως, «τι συμβαίνει;» διερωτάται ο συντάκτης στην ευρωπαϊκή έκδοση του Politico για να λάβει ως απάντηση από τον Τζιουστόζι πως ο ISIS «όντας ηττημένος στο πεδίο της μάχης σε Συρία και Ιράκ και βλέποντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς του στην Τουρκία να αδειάζουν, θέλει απεγνωσμένα να πραγματοποιήσει επιθέσεις ώστε και να αποδείξει ότι παραμένει επίκαιρος και να κατορθώσει, έτσι, να συγκεντρώσει χρήματα μέσω δωρεών».

Στην… προσπάθειά του αυτή, εξηγεί ο αναλυτής με έδρα το Λονδίνο, έχουν γίνει διάφορες απόπειρες στην Ευρώπη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι οποίες κρίνει πως θα μπορούσαν να αφορούν «τη Γερμανία ή την Ολλανδία αλλά και τη Γαλλία όπου οι εντάσεις ανάμεσα στη μουσουλμανική κοινότητα και τις κυβερνήσεις είναι υψηλές».

Πηγή: skai.gr

