Οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο χρηματοδότησης ειρηνευτικής δύναμης στη μεταπολεμική Γάζα

Σχέδια για τη μεταπολεμική Γάζα εξετάζει η κυβέρνηση Μπάιντεν με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για κάποιες πρώιμες συνομιλίες που αφορούν στη χρηματοδότηση πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης για την περιοχή.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν βρίσκονται σε προκαταρκτικές «συνομιλίες» σχετικά με επιλογές σταθεροποίησης της μεταπολεμικής Γάζας, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για το Πεντάγωνο να βοηθήσει στη χρηματοδότηση είτε μιας πολυεθνικής δύναμης είτε μιας παλαιστινιακής ειρηνευτικής ομάδας.

Ειδικότερα, τα σχέδια του αμερικανικού Πενταγώνου επί του παρόντος δεν περιλαμβάνουν τη συμμετοχή αμερικανικών στρατευμάτων σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας, τους οποίους επικαλείται το Politico.

Αντίθετα, η χρηματοδότηση του Υπουργείου Άμυνας θα κατευθύνεται προς τις ανάγκες των δυνάμεων ασφαλείας και θα συμπληρώνει τη βοήθεια από άλλες χώρες.

Κληθείς για σχόλιο, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι «εργαζόμαστε με εταίρους σε διάφορα σενάρια για την προσωρινή διακυβέρνηση και ασφάλεια στη Γάζα μόλις υποχωρήσει η κρίση», αρνούμενος, ωστόσο, να δώσει λεπτομέρειες. «Είχαμε πολλές συνομιλίες τόσο με τους Ισραηλινούς όσο και με τους εταίρους μας για βασικά στοιχεία για την επόμενη μέρα στη Γάζα, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή».



Μπορεί να περάσουν εβδομάδες ή μήνες έως ότου η Ουάσιγκτον και οι εταίροι της εγκρίνουν οποιοδήποτε σχέδιο, ειδικά από τη στιγμή που οι τα περιφερειακά κράτη απαιτούν μια δέσμευση για λύση δύο κρατών πριν ασχοληθούν σοβαρά με τις υπόλοιπες επιλογές. Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της έγκαιρης εκπαίδευσης μιας πιθανής δύναμης υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων για τη διατήρηση της τάξης στη Γάζα, η οποία έχει αποδεκατιστεί μετά από πέντε μήνες βίαιων μαχών.

Και το Ισραήλ είναι απρόθυμο να κάνει αυτές τις συνομιλίες μέχρι να νικήσει στρατιωτικά τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την ομάδα. Ορισμένοι αξιωματούχοι της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γάζα μετά τον πόλεμο, μια πρόταση που οι ΗΠΑ αντιτίθενται.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν τον Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τους ξένους ομολόγους τους σχετικά με το πώς θα ήταν μια πιθανή δύναμη ασφαλείας την επόμενη μέρα, επιβεβαίωσαν οι τέσσερις αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια που εκπονούνται, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα παράσχει χρηματοδότηση για κάποιο είδος δύναμης ασφαλείας που δεν θα περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος στη Γάζα. Ένας από τους αξιωματούχους πρόσθεσε ότι η βοήθεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ανοικοδόμηση, υποδομές, ανθρωπιστική βοήθεια και άλλες ανάγκες. Ο θύλακας είναι κατεστραμμένος και η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων του είναι εκτοπισμένοι με περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα.



