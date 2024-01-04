Γαλλία: Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε εμβολιασμένες πάπιες

Οι γαλλικές αρχές εντόπισαν μια εστία της γρίπης των πτηνών σε φάρμα εκτροφής παπιών στην περιοχή του Βαντέ, ανακοίνωσε σήμερα στον ιστότοπό του το υπουργείο Γεωργίας. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ξέσπασμα της ασθένειας αφού η Γαλλία ξεκίνησε τον εμβολιασμό των πτηνών, πέρσι.

Η περιφέρεια του Βαντέ διευκρίνισε ότι τα κρούσματα εντοπίστηκαν την Τρίτη σε ένα πτηνοτροφείο με 8.700 πάπιες, στην πόλη Νοτρ Νταμ ντε Ριέζ. Όλα τα πουλιά είχαν εμβολιαστεί.

Η γρίπη των πτηνών, ο ιός της οποίας μεταφέρεται από τα αποδημητικά άγρια πουλιά και μεταδίδεται στα εκτρεφόμενα, έχει οδηγήσει στη σφαγή χιλιάδων πτηνών τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η αγορά, να ωθούνται προς τα επάνω οι τιμές αλλά και να διατυπώνονται ανησυχίες για πιθανή μετάδοσή της στον άνθρωπο. Για να προστατεύσει την πτηνοτροφία της η Γαλλία ξεκίνησε πέρσι τον Οκτώβριο ένα πρόγραμμα εμβολιασμού, αποκλειστικά για τις πάπιες, γιατί τα πουλιά αυτά συχνά δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Το εμβόλιο δεν προστατεύει πλήρως τα πουλιά από την ασθένεια, όμως περιορίζει την εξάπλωση του ιού και κατά συνέπεια τις μαζικές σφαγές. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου των πτηνοτροφείων.

Από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί στη Γαλλία επτά εστίες της γρίπης των πτηνών. Οι πέντε αφορούσαν φάρμες με γαλοπούλες, μία σε ένα ορνιθοτροφείο και μία σε πάπιες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.