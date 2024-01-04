Σε ανακοίνωσή τους την Πέμπτη, οι Φρουροί της Επανάστασης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην ηγεσία και το έθνος του Ιράν για το θάνατο τουλάχιστον 84 ατόμων σε δύο εκρήξεις κοντά στον τάφο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στο Κερμάν.



«Οι δειλοί εχθροί πρέπει να γνωρίζουν ότι η φλόγα που άναψε ο Μάρτυς Σουλεϊμανί στις καρδιές και τις ψυχές των Ιρανών και των άλλων θαυμαστών του…. δεν θα σβήσει και θα κάψει τις σατανικές φιλοδοξίες των εχθρών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότιΟι εχθροί θα αποτύχουν να αντισταθμίσουν τις ήττες που τους προκάλεσε ο «πρωταθλητής της αντίστασης» μέσω τρομοκρατικών ενεργειών, προσθέτουν.

