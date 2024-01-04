Το Ιράν ενισχύει τα σύνορά του σε μία ένδειξη ότι υποπτεύεται τον ISIS για την επίθεση στην Κερμάν

Μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος των συνόρων του με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν δήλωσε ότι λαμβάνει το Ιράν, σε μία πρώτη ένδειξη ότι υποπτεύεται πως η επίθεση της Τετάρτης ήταν έργο του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Κατά τη χθεσινή επίθεση, τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στον τάφο του Κασέμ Σουλεϊμανί στη νότια πόλη Κερμάν, τέσσερα χρόνια αφότου σκοτώθηκε από επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Βαγδάτη.

Το κλείσιμο των συνόρων υποδηλώνει ότι το Ιράν πιστεύει ότι η επίθεση μπορεί να ξεκίνησε από το Ισλαμικό Κράτος - Επαρχία Χορασάν, μια σουνιτική ομάδα που δρα κυρίως στο Αφγανιστάν και κατηγορεί τον Σουλεϊμανί ότι προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία.

«Έχουμε σημεία στα σύνορα Αφγανιστάν και Πακιστάν που αποτελούν προτεραιότητα για αποκλεισμό», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Ahmad Vahidi.

Ένας από τους κύριους στόχους θα είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας εκείνων που θα διασχίζουν τα σύνορα, κάτι που θα συζητηθεί με τους Ταλιμπάν.

Ένας ηγέτης της αφγανικής αντιπολίτευσης, ο Αχμάντ Μασούντ, είχε ήδη στείλει συλλυπητήριο μήνυμα στο Ιράν στο οποίο κατέστησε σαφές ότι πιστεύει ότι εμπλέκεται το Ισλαμικό Κράτος. Η ομάδα ήταν υπεύθυνη για μια προηγούμενη θανατηφόρα επίθεση στο Ιράν το 2017.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, είπε ότι η χώρα απέστειλε επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να ενημερώσει τα μέλη του ότι λαμβάνει όλα τα «νόμιμα μέτρα» για να αποκαλύψει τον υπεύθυνο για την επίθεση στη Κερμάν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν μια σκληρή απάντηση, περιγράφοντας την επίθεση ως «τυφλή και μοχθηρή πράξη».



Πηγή: skai.gr

