Οι εταιρείες του Τραμπ έλαβαν τουλάχιστον 7,8 εκατομμύρια δολάρια από 20 ξένους ηγέτες και κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας, σύμφωνα με την αποκαλυπτική έκθεση των Δημοκρατικών.

Κατά την θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, οι εταιρείες που ελέγχονται από τον Ντόναλντ Τραμπ έλαβαν 7,8 εκατομμύρια δολάρια από ξένες κυβερνήσεις και ηγέτες, σύμφωνα με την έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της επιτροπής εποπτείας της Βουλής.

Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο συνολικός αριθμός είναι πιθανότατα μεγαλύτερος.

«Υποβάλλοντας τα προσωπικά του οικονομικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες πολιτικής διεφθαρμένων ξένων δυνάμεων έναντι του αμερικανικού δημόσιου συμφέροντος, ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ παραβίασε τόσο τις σαφείς εντολές του Συντάγματος όσο και το προσεκτικό προηγούμενο που έθεσε και τήρησε κάθε προηγούμενος Ανώτατος Διοικητής», έγραψε ο Jamie Raskin , ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή.

Η μερίδα του λέοντος των ξένων χρημάτων —περίπου 5,6 εκατομμύρια δολάρια— προήλθε από την Κίνα, η οποία μαζί με άλλες χώρες χρηματοδοτούσε πρωτίστως τρία ακίνητα: τα ξενοδοχεία Τραμπ στην Ουάσιγκτον και το Λας Βέγκας, μαζί με τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

