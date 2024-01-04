Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι οι δυνάμεις του απέτρεψαν μια ουκρανική επίθεση σε ρωσικές εγκαταστάσεις στην Κριμαία και κατέστρεψαν 10 ουκρανικούς πυραύλους στον εναέριο χώρου της χερσονήσου.

Η Ουκρανία εξαπολύει επιθέσεις στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία και στη γέφυρα που τη συνδέει με τη ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια του 22μηνου πολέμου.

Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014. Το Κίεβο ζητά από τη Μόσχα την επιστροφή της χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.