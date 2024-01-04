Λογαριασμός
Μόσχα: Οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν 10 ουκρανικούς πυραύλους πάνω από την Κριμαία

Η Ουκρανία εξαπολύει επιθέσεις στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία και στη γέφυρα που τη συνδέει με τη ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια του 22μηνου πολέμου

Πύραυλος

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι οι δυνάμεις του απέτρεψαν μια ουκρανική επίθεση σε ρωσικές εγκαταστάσεις στην Κριμαία και κατέστρεψαν 10 ουκρανικούς πυραύλους στον εναέριο χώρου της χερσονήσου.

Η Ουκρανία εξαπολύει επιθέσεις στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία και στη γέφυρα που τη συνδέει με τη ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια του 22μηνου πολέμου.

Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014. Το Κίεβο ζητά από τη Μόσχα την επιστροφή της χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

