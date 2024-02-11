Το Ιράν προτείνει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος του Ιράν τάχθηκε σήμερα υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ από τον ΟΗΕ, κατά τους εορτασμούς της 45ης επετείου της ισλαμικής Επανάστασης, η οποία σηματοδοτείται από συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη και σε μεγάλες πόλεις του Ιράν.

Η στήριξη στους Παλαιστινίους επικράτησε φέτος στις παραδοσιακές εκδηλώσεις για την επέτειο της επανάστασης του 1979.

«Προτείνουμε να αποκλειστεί η σιωνιστική οντότητα από τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί αναφερόμενος στο Ισραήλ, μια χώρα που δεν αναγνωρίζει το Ιράν.

Διότι «αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα αποτελεί ένα έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας και οι υποστηρικτές αυτού του εγκληματικού καθεστώτος είναι οι ΗΠΑ και ορισμένες δυτικές χώρες», συμπλήρωσε ο Ιρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Αζάντι στην Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος Ραϊσί κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «παραβίασε 400 διακηρύξεις, ψηφίσματα και συμφωνίες» που συνάφθηκαν στους κόλπους «διεθνών οργανώσεων».

Το Ιράν παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς συμμάχους της Χαμάς στον πόλεμο που ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.160 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που πραγματοποιήθηκε βάσει επίσημων δεδομένων των ισραηλινών αρχών.

Ως αντίποινα, το Ισραήλ υποσχέθηκε να «εξοντώσει» τη Χαμάς, την οποία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια επίθεση που έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 28.000 ανθρώπων στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στην πλατεία Αζάντι της Τεχεράνης, ορισμένοι από το συγκεντρωμένο πλήθος κρατούσαν φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως και του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, που σκοτώθηκε σε μια επιδρομή του αμερικανικού στρατού τον Ιανουάριο του 2020 στη Βαγδάτη.

Στην εκδήλωση ακούγονταν συνθήματα όπως «Κάτω οι ΗΠΑ», «Κάτω το Ισραήλ», «Κάτω η Βρετανία», οι κυριότεροι αντίπαλοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από το 1979.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.