Μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία για την έγκριση της πώλησης F-16 από το Κογκρέσο

Το μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη μεταδίδεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως επίσημη επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης πώλησης των F16 στην Τουρκία

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τζεφ Φλέικ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Κογκρέσο για την έγκριση της πώλησης των αεροσκαφών F16 στην Τουρκία.

Η προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή ενστάσεων στο επίσημο αίτημα της κυβέρνησης για την πώληση στην Τουρκία 40 νέων μαχητικών και κιτ αναβαθμίσεων και εξοπλισμού για 79 αεροσκάφη του υφιστάμενου τουρκικού στόλου F-16 έληξε χωρίς εμπόδια.

Στο μήνυμα του ο Αμερικανός διπλωμάτης σημειώνει στο Χ: «Η απόφαση του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα να εγκρίνει την απόκτηση 40 νέων και 79 αναβαθμισμένων αεροσκαφών F-16 από την Τουρκία είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ο στόλος των F-16 της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για την ισχύ του ΝΑΤΟ, διασφαλίζοντας τη μελλοντική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων».

Το μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη μεταδίδεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως επίσημη επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης πώλησης των F16 στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

