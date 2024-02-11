Ερυθρά Ημισέληνος: Οι ισραηλινές δυνάμεις εμποδίζουν να φτάσουν φιάλες οξυγόνου στο νοσοκομείο αλ Αμάλ

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) ανέφερε σε δημοσίευσή της στο Χ, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν να φτάσουν φιάλες οξυγόνου στο νοσοκομείο αλ - Αμάλ για πάνω από μια εβδομάδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ασθενών.

Η PRCS είπε ότι το Ισραήλ επίσης δεν έχει παράσχει ιατρικό εξοπλισμό και συνεχίζει να εμποδίζει την παράδοση καυσίμων για τις γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας του νοσοκομείου, παρά το γεγονός ότι η παροχή καυσίμου εξαντλείται σε δύο ημέρες, με κίνδυνο διακοπής λειτουργίας.

Σε ανάρτηση στο X, η PRCS έγραψε:

«Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής ισχυρίζονται ότι παρέδωσαν φιάλες οξυγόνου στο νοσοκομείο al-Amal, αλλά στην πραγματικότητα, εμπόδισαν το οξυγόνο να φτάσει στο νοσοκομείο για πάνω από μια εβδομάδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ασθενών, παρά τις συνεχείς προσπάθειες συντονισμού με διεθνείς οργανισμούς.

Πριν από δύο ημέρες, μετά από σημαντικές πιέσεις, πήραμε την έγκριση να φέρουμε οξυγόνο στο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου μετέφερε 25 φιάλες οξυγόνου από το νοσοκομείο Nasser .

Ωστόσο, οι κατοχικές αρχές ζήτησαν να τοποθετηθούν οι κύλινδροι πιο κοντά στο νοσοκομείο, υποσχόμενοι να τους παραδώσουν. Την επόμενη μέρα, μόνο 21 φιάλες οξυγόνου τοποθετήθηκαν μπροστά από το κτίριο του νοσοκομείου από τις δυνάμεις κατοχής.»

Πηγή: skai.gr

