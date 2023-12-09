Το Ιράν προειδοποιεί για περιφερειακή «έκρηξη» μετά το αμερικανικό βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα για «την πιθανότητα» να υπάρξει «μια ανεξέλεγκτη έκρηξη» στη Μέση Ανατολή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

«Όσο η Αμερική θα υποστηρίζει τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος και τη συνέχιση του πολέμου (...) υπάρχει η πιθανότητα μιας ανεξέλεγκτης έκρηξης της κατάστασης στην περιοχή», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε ενώ οι ΗΠΑ άσκησαν χθες, Παρασκευή, βέτο σε μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλούσε σε «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα.

Το κείμενο αυτό, το οποίο συγκέντρωσε 13 ψήφους υπέρ, μία κατά και μία αποχή (Ηνωμένο Βασίλειο) είχε συνταχθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έπειτα από τη χωρίς προηγούμενο επίκληση από τον Αντόνιο Γκουτέρες του άρθρου 99 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που του επιτρέπει να εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας σε ένα θέμα «που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και της διεθνούς ασφαλείας».

«Η χρήση του άρθρου 99 είναι μια θαρραλέα ενέργεια από την πλευρά σας για να διαφυλάξετε την ειρήνη και υποστηρίζεται από την παγκόσμια κοινή γνώμη», δήλωσε ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν στον Γκουτέρες.

Για τον ιρανό υπουργό, «ο ισχυρισμός» από τους Ισραηλινούς ότι «η Χαμάς είναι αυτή που παραβίασε» την εκεχειρία που τερματίσθηκε την 1η Δεκεμβρίου, «είναι εντελώς ψευδής».

