Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους, παράλληλα με την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς.

Την υιοθέτηση του ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε ζητήσει μετ’ επιτάσεως ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, επικαλούμενος για πρώτη φορά το άρθρο 99 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που επιτρέπει στον γενικό γραμματέα να επιστήσει την προσοχή σε θέμα που «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Το σχέδιο ψηφίσματος που εκπονήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και υποστηρίχθηκε από σχεδόν 100 κράτη, υπερψηφίστηκε από 13 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταψηφίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Βρετανία επέλεξε την αποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

