Ο ΠΟΥ ζητά από το Ισραήλ να σεβαστεί το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στη Γάζα

Σχέδιο απόφασης που υποβλήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από 17 χώρες μέλη του και την Παλαιστίνη, η οποία έχει καθεστώς παρατηρητή, απαιτεί το Ισραήλ να σέβεται πλήρως τις υποχρεώσεις του να προστατεύει το προσωπικό των υγειονομικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία σφυροκοπεί ο ισραηλινός στρατός τους τελευταίους δυο μήνες και πλέον.

Το κείμενο αναμένεται να εξεταστεί αύριο Κυριακή, κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΟΥ, το οποίο συγκλήθηκε εκτάκτως για να συζητήσει «την υγειονομική κατάσταση» στα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη, «συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».

Το υπέβαλαν η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Βολιβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Ιράκ, η Ιορδανία, το Κατάρ, η Κίνα, ο Λίβανος, η Μαλαισία, το Μαρόκο, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Τυνησία, η Σαουδική Αραβία και η Υεμένη, ενώ το προσυπογράφει η Παλαιστίνη.

«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δηλώνει πως το ανησυχεί έντονα η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ» και «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στη Λωρίδα της Γάζας» αναφέρεται στο προοίμιο.

Εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία για «την πολιορκία» στον παλαιστινιακό θύλακο και το «εύρος των ζημιών» στον «τομέα της δημόσιας υγείας».

Τονίζει ακόμη τους κινδύνους εξαιτίας του ότι «χιλιάδες θύματα είναι θαμμένα στα συντρίμμια» για τη δημόσια υγεία, καθώς και τις συνθήκες υγιεινής και τον υπερπληθυσμό προσφύγων.

Το Ισραήλ επιβάλλει απόλυτη πολιορκία στον παλαιστινιακό θύλακο από την 9η Οκτωβρίου, δυο μέρες μετά την επίθεση άνευ προηγουμένου μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με κάπου 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, πέρα από τους 240 ομήρους που οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Η επίθεση της Χαμάς δεν αναφέρεται στο σχέδιο απόφασης.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας και από την 27η Οκτωβρίου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, πάνω από 17.000 άνθρωποι, το 70% των οποίων ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, έχουν σκοτωθεί στον πυκνοκατοικημένο μικρό παλαιστινιακό θύλακο.

Το σχέδιο απόφασης καλεί η «δύναμη κατοχής» να «εγγυηθεί τον σεβασμό και την προστασία του συνόλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις η δραστηριότητα των οποίων είναι αποκλειστικά ιατρική, των μέσων μεταφοράς τους και του υλικού τους, καθώς και των νοσοκομείων και άλλων ιατρικών εγκαταστάσεων».

Ακόμη, αξιώνει το Ισραήλ να επιτρέψει την «αδιάκοπη, συντεταγμένη, ελεύθερη, απόλυτα ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις».

Ζητεί ακόμη η διεθνής κοινότητα να συγκεντρώσει «επαρκή χρηματοδότηση για να ανταποκριθεί στις άμεσες και τις μελλοντικές ανάγκες των υγειονομικών προγραμμάτων του ΠΟΥ» και «την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού συστήματος υγείας» σε «στενή συνεργασία» με τον ΠΟΥ και άλλους αρμόδιους φορείς του ΟΗΕ.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ έχει 34 χώρες μέλη, που εκλέγονται για τρία χρόνια, από καθεμιά από τις περιφέρειες του Οργανισμού.

Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να τίθενται σε εφαρμογή οι αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

