Οι ΗΠΑ αψήφησαν τις εκκλήσεις των Αράβων συμμάχων τους και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ να υποστηρίξουν μια άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα , λέγοντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι κάτι τέτοιο θα φυτέψει απλώς τους σπόρους του επόμενου πολέμου.

Οι ΗΠΑ άσκησαν για ακόμα μία φορά βέτο σε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που ζητούσε κατάπαυση του πυρός αργά την Παρασκευή, παρά τη δραματική προειδοποίηση του Αντόνιο Γκουτέρες ότι η πολιτική τάξη καταρρέει και ο κίνδυνος μαζικής εξόδου στην Αίγυπτο αυξάνεται, με ασαφείς ακόμη συνέπειες για την υπόλοιπη περιοχή. Η ψηφοφορία στο 15μελές συμβούλιο ήταν 13-1 με το Ηνωμένο Βασίλειο να απέχει.

Ο Ρόμπερτ Γουντ, ο οποίος εκπροσώπησε τις ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν τον στόχο τους να απομακρύνουν τη Χαμάς, εξηγώντας ότι η Αμερική θέλει «να σπάσει τον κύκλο της αδιάκοπης βίας ώστε η ιστορία να μην επαναλαμβάνεται συνέχεια». Υποστήριξε ότι μια κατάπαυση του πυρός τώρα «θα φυτέψει μόνο τους σπόρους για τον επόμενο πόλεμο, επειδή η Χαμάς δεν επιθυμεί να δει μια διαρκή ειρήνη. Στόχος μας δεν πρέπει να είναι να σταματήσουμε τον πόλεμο για σήμερα, αλλά να σταματήσουμε τον πόλεμο για πάντα».

Το βέτο των ΗΠΑ ήρθε αργά το βράδυ σε μια από τις πιο δραματικές ημέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας των τελευταίων ετών. Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο, για 35η φορά από το 1970, σε ψήφισμα για το ισραηλινοπαλαιστινιακό ζήτημα (από τα 39 συνολικά), επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή τους σε κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν υποστηρίζουμε τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός» η οποία «θα σπείρει τους σπόρους του επόμενου πολέμου», υποστήριξε ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γουντ, καταγγέλλοντας επίσης την απουσία στο κείμενο καταδίκης των επιθέσεων που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

Καταδικάσε το βέτο η Χαμάς

Η Χαμάς από την πλευρά της καταδίκασε σθεναρά το βέτο, χαρακτηρίζοντάς το ως «ανήθικο και απάνθρωπο».

«Η παρεμπόδιση από τις ΗΠΑ της έκδοσης απόφασης που ζητούσε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός» ισοδυναμεί με «απευθείας συνέργεια στη σφαγή του λαού μας από την κατοχή, στη διάπραξη περισσότερων σφαγών και εθνοκάθαρσης», τονίζει ο Ιζάτ ελ Ρέσικ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, στο κείμενο που δημοσιοποίησε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πιέσεις για κατάπαυση του πυρός

Την ίδια ώρα, οι πιέσεις για κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται. Πριν από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε δικαιολογήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 99 υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά τον κίνδυνο «ολικής κατάρρευσης της δημόσιας τάξης» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καταδικάζω ανεπιφύλακτα» τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, αλλά «τα εγκλήματα της Χαμάς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουν τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού», τόνισε. «Αν η αδιάκριτη εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και η χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες αποτελούν παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου, αυτή η συμπεριφορά δεν απαλλάσσει το Ισραήλ από τις (ευθύνες για τις) δικές του παραβιάσεις», σημείωσε ο Γκουτέρες.

«Συνεχίζοντας να παρέχουν όπλα και διπλωματική προστασία στο Ισραήλ που διαπράττει θηριωδίες (…) οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να γίνουν συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου», σχολίασε ο Λουί Σαρμπονό του Ε (Human Rights Watch).

Οι πιέσεις για κατάπαυση του πυρός εντείνονται μετά και τη δημοσίευση βίντεο και φωτογραφιών από ομήρους στη Γάζα, που κρατούνται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), γδυμένοι και μόνο με τα εσώρουχά τους.

