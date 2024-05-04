Η Χαμάς υπογράμμισε το θετικό πνεύμα με το οποίο το παλαιστινιακό κίνημα μελέτησε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός που έλαβε πρόσφατα και θα μεταβεί στο Κάιρο με το ίδιο πνεύμα για να καταλήξει σε μια συμφωνία, όπως δήλωσε το κίνημα την Παρασκευή.

"Είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία με τρόπο που να εκπληρώνει τα αιτήματα των Παλαιστινίων", ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωση.

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι αξιωματούχοι στις ΗΠΑ πιστεύουν πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες για τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα αλλά αναμένουν να ακούσουν περισσότερα ως προς αυτό.

Ο αξιωματούχος μίλησε μετά την επιβεβαίωση από στέλεχος της Χαμάς στο Reuters ότι αντιπροσωπεία της παλαιστινιακής οργάνωσης θα επισκεφθεί το Κάιρο, το Σάββατο, εν μέσω προσδοκιών ότι η Χαμάς θα παραδώσει γραπτή απάντηση σε μια ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

