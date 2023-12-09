Το πολύ συντηρητικό Ανώτατο Δικαστήριο της αμερικανικής πολιτείας του Τέξας εμπόδισε χθες, Παρασκευή, μια έγκυο να διακόψει επειγόντως την πολύ επικίνδυνη κύησή της, όμως διευκρίνισε πως θα εξετάσει την ουσία της υπόθεσης αργότερα.

Ο γενικός εισαγγελέας Κεν Πάξτον είχε καταφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας για να ακυρώσει μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε προχθές, Πέμπτη, και επέτρεπε στην 31χρονη Κέιτ Κοξ να διακόψει την εγκυμοσύνη της, η οποία απειλεί τη γονιμότητά της και τη ζωή της - μια σπάνια απόφαση σ' αυτή την πολιτεία η οποία απαγορεύει την άμβλωση εκτός από πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, καθώς έχει μια από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες στις ΗΠΑ για το θέμα αυτό.

«Χωρίς να εξετάσει την ουσία, το Δικαστήριο αναστέλλει διοικητικά την απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου» που επέτρεψε στην Κοξ να προχωρήσει σε άμβλωση, ανέφερε το Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα (CRR) που εκπροσωπεί την Κοξ ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το CRR διένειμε αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο αναφέρει πως το αίτημα της Κοξ παραμένει ενώπιόν του για να εξετασθεί.

«Αν και εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι το Δικαστήριο θα απορρίψει τελικά το αίτημα της πολιτείας και ότι θα το πράξει γρήγορα», εξηγεί η Μόλι Ντιουέιν, η οποία είναι η κύρια δικηγόρος του CRR, προσθέτει πως φοβάται ότι η αναβολή της απόφασης της δικαιοσύνης ισοδυναμεί εν τέλει με άρνηση.

«Πρόκειται για επείγουσα ιατρική φροντίδα. Η Κέιτ είναι ήδη έγκυος 20 εβδομάδες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να ικετεύουν ενώπιον ενός δικαστηρίου για να λάβουν ιατρική φροντίδα», δήλωσε.

Η Κοξ ανέφερε στην προσφυγή της πως, αν συνεχίσει την κύηση, θα χρειαστεί να υποβληθεί στην τρίτη καισαρική επέμβασή της και αυτό είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητά της να αποκτήσει και άλλα παιδιά, κάτι που, όπως λέει, θέλουν η ίδια και ο σύζυγός της.

Ισχυροί περιορισμοί

«Ο νόμος του Τέξας απαγορεύει τις αμβλώσεις», είχε υπογραμμίσει ο γενικός εισαγγελέας Κεν Πάξτον ισχυριζόμενος ότι η δικαστίνα του επαρχιακού δικαστηρίου «καταχράσθηκε την εξουσία της» χωρίς «καμιά απόδειξη» ενώ «ο ιατρικός εμπειρογνώμονας του Τέξας είχε εκτιμήσει ότι η κ. Κοξ δεν εκπλήρωνε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να τύχει ιατρικής εξαίρεσης».

Στη προσφυγή του, ο Κεν Πάξτον, ένας υπερσυντηρητικός ρεπουμπλικανός, είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας να «αναστείλει» αυτή την απόφαση.

Η Κέιτ Κόξ έλαβε την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωση ότι το έμβρυό της έχει προσβληθεί από τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards), μια χρωμοσωμική ανωμαλία η οποία συνδέεται με σοβαρές δυσπλασίες. Στη διάρκεια της κατεπείγουσας ακροαματικής συνεδρίασης προχθές, Πέμπτη, η δικαστίνα Μάγια Γκέρα Γκέιμπλ της είχε δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε άμβλωση.

Σε μια ανακοίνωση, την οποία περιέλαβε σε επιστολή που απηύθυνε σε νοσοκομεία του Τέξας, ο Κεν Πάξτον είχε ήδη προειδοποιήσει την Πέμπτη για «μακροπρόθεσμες εν δυνάμει συνέπειες», σε περίπτωση που τα ιδρύματα αυτά επέτρεπαν την άμβλωση. Είχε υποστηρίξει πως η απόφαση της δικαστίνας υπέρ της Κοξ δεν προστατεύει ούτε αυτά τα νοσοκομεία «ούτε κανένα άλλο πρόσωπο από το να θεωρηθούν αστικά και ποινικά υπεύθυνα για παραβίαση των νόμων του Τέξας περί αμβλώσεων».

Το καλοκαίρι του 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέτρεψε την απόφαση «Roe v. Wade», που εδώ και μισό αιώνα εγγυόταν το ομοσπονδιακό δικαίωμα των Αμερικανίδων να διακόπτουν την κύησή τους.

Έκτοτε γύρω στις είκοσι πολιτείες απαγόρευσαν τις αμβλώσεις ή τις περιόρισαν πολύ, όπως το Τέξας, το οποίο δεν επιτρέπει την εθελούσια διακοπή της κύησης παρά μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρής αναπηρίας για τη μητέρα.

