Το Ιράν αντέδρασε την Τετάρτη στις τακτικές πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του Αμερικανού προέδρου για τον εξοπλισμό του «μεγάλα ψέματα» και λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε συμφωνία μέσω «έντιμης διπλωματίας».

Καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, ως μέρος των προσπαθειών τους να επιτύχουν μια συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και ενώ η χώρα αγωνίζεται στο εσωτερικό της με την αυξανόμενη διαφωνία μετά τις πανεθνικές διαμαρτυρίες του περασμένου μήνα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επιτεθεί στο Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Τα αμερικανικά πλοία που συνήθως αγκυροβολούν στο Μπαχρέιν, την έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, βρίσκονται όλα στη θάλασσα. Πριν από την επίθεση του Ιράν στο Κατάρ τον Ιούνιο, ο 5ος Στόλος διασκόρπισε ομοίως τα πλοία του στη θάλασσα για να προστατευτεί από μια πιθανή επίθεση.

Τα έθνη της Μέσης Ανατολής φοβούνται ότι μια επίθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν νέο περιφερειακό πόλεμο, καθώς τα κάρβουνα του πολυετούς πολέμου Ισραήλ-Χαμάς εξακολουθούν να σιγοκαίνε.

Ήδη, το Ιράν έχει δηλώσει ότι όλες οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση Αμερικανικής επίθεσης, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτικών.

Το Ιράν απαντά στην ομιλία για την Κατάσταση της Έθνους

Στην ομιλία του για την «Κατάσταση της Έθνους» αργά το βράδυ της Τρίτης στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η «απειλή σοβαρής βίας» από πλευράς ΗΠΑ συνέβαλε στον τερματισμό πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε πυραυλικά προγράμματα που, όπως είπε, θα μπορούσαν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμη εκείνες τις λέξεις: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο”», ανέφερε. «Προτιμώ να λύσω αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον υπ’ αριθμόν ένα τρομοκράτη του κόσμου, να αποκτήσει πυρηνικά», κατέληξε.

Δορυφορικές φωτογραφίες έδειξαν ότι το Ιράν αρχίζει να ανοικοδομεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του και να κάνει κάποιες εργασίες στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό.

Η Δύση και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λένε ότι το Ιράν είχε πρόγραμμα πυρηνικών όπλων μέχρι το 2003. Πριν από την επίθεση του Ιουνίου, εμπλούτιζε ουράνιο σε καθαρότητα έως και 60% - ένα σύντομο, τεχνικό βήμα μακριά από τα επίπεδα οπλικής ποιότητας του 90%. Δεν έχει επιτραπεί στους επιθεωρητές της IAEA να επιθεωρήσουν αυτές τις τοποθεσίες και να δουν τι έχει απομείνει.

Απαντώντας στον Τραμπ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, προσπάθησε να τον συγκρίνει με τον Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργό προπαγάνδας του Αδόλφου Χίτλερ. Κατηγόρησε τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του ότι διεξάγουν «εκστρατεία παραπληροφόρησης» εναντίον του Ιράν.

«Ό,τι και αν ισχυρίζονται σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και τον αριθμό των θυμάτων κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Ιανουαρίου είναι απλώς επανάληψη «μεγάλων ψεμάτων»», έγραψε ο Μπαγκάεϊ στο X.

Professional liars are good at creating the 'illusion of truth.'



"Repeat a lie often enough and it becomes the truth”, is a law of propaganda coined by Nazi Joseph Goebbels. This is now systematically used by the U.S. administration and the war profiteers encircling it,… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) February 25, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε στην ομιλία του ότι τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις του περασμένου μήνα, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη των εκτιμήσεων που έγινε από ακτιβιστές για τον αριθμό των νεκρών. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activist News Agency έχει καταμετρήσει περισσότερους από 7.000 νεκρούς, ωστόσο πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος. Η κυβέρνηση του Ιράν, η οποία υποβαθμίζει τον αριθμό των νεκρών, ανακοίνωσε τον μοναδικό απολογισμό της στις 21 Ιανουαρίου, λέγοντας ότι σκοτώθηκαν 3.117 άνθρωποι.

Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, δήλωσε ξεχωριστά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να δοκιμάσουν τη διπλωματία είτε να αντιμετωπίσουν την οργή του Ιράν.

«Αν επιλέξετε το τραπέζι της διπλωματίας —μια διπλωματία στην οποία η αξιοπρέπεια του ιρανικού έθνους και τα αμοιβαία συμφέροντα γίνονται σεβαστά— θα είμαστε κι εμείς σε αυτό το τραπέζι», δήλωσε ο Καλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Student News Network, ένα μέσο ενημέρωσης που πιστεύεται ότι ανήκει στην εθελοντική δύναμη Μπασίτζ των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Αλλά αν αποφασίσετε να επαναλάβετε εμπειρίες του παρελθόντος μέσω εξαπάτησης, ψεμάτων, εσφαλμένης ανάλυσης και ψευδών πληροφοριών και εξαπολύσετε επίθεση εν μέσω διαπραγματεύσεων, αναμφίβολα θα γευτείτε το ισχυρό πλήγμα του ιρανικού έθνους και των αμυντικών δυνάμεων της χώρας».

Εξαιρετικά εύθραυστες οι έμμεσες συνομιλίες

Το Ιράν και οι ΗΠΑ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα Πέμπτη για τον τρίτο γύρο συνομιλιών τους υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έφτασε στη Γενεύη το βράδυ της Τετάρτης επικεφαλής της πολιτικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Ο τρίτος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, με οικοδεσπότη τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν. Η αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει προγραμματίσει να συναντηθεί απόψε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλ Μπουσάιντι, για να σκιαγραφήσει και να εξηγήσει τις θέσεις και τις απόψεις του Ιράν τόσο στους τομείς της άρσης των κυρώσεων όσο και στα πυρηνικά ζητήματα.

Iranian FM arrives in Geneva for #NuclearTalks with US



The Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Seyed Abbas Araghchi, arrived in Geneva on Wednesday evening at the head of a political and technical delegation to conduct nuclear negotiations.



The third round of… pic.twitter.com/Ie24o08HAS — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) February 25, 2026

Επικεφαλής της αμερικανικής προεδρίας είναι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα. Ο Γουίτκοφ ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για τα πυρηνικά θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Είπε ότι ο πρόεδρος προτιμά να διευθετήσει το ζήτημα με τη διπλωματία, αλλά θα εξαπολύσει και τον στρατό εναντίον του Ιράν εάν χρειαστεί. «Οι περισσότεροι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείς να αφήσεις το πιο τρελό καθεστώς στον κόσμο να έχει πυρηνικά όπλα», είπε ο Βανς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν οι ΗΠΑ θα ήθελαν την αποχώρηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από την εξουσία.

Χθες η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων με στόχο την αποδυνάμωση του καθεστώτος της Τεχεράνης και τον περιορισμό των πετρελαϊκών εσόδων της, παραμονή των συνομιλιών των δύο πλευρών. Εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε πιθανής επίθεσης.

Εάν ο στόχος μιας πιθανής στρατιωτικής δράσης είναι να πιεστεί το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις, δεν είναι σαφές εάν τα περιορισμένα πλήγματα θα λειτουργήσουν. Εάν ο στόχος είναι η απομάκρυνση των ηγετών του Ιράν, αυτό πιθανότατα θα δεσμεύσει τις ΗΠΑ σε μια μεγαλύτερη και μακρύτερη στρατιωτική εκστρατεία. Δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια ένδειξη σχεδιασμού για το τι θα ακολουθήσει, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας χάους στο Ιράν, σχολιάζει το Associated Press.

Υπάρχει επίσης αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα μπορούσε να σημαίνει οποιαδήποτε στρατιωτική δράση για την ευρύτερη περιοχή. Η Τεχεράνη θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα εναντίον των συμμάχων (της Αμερικής) χωρών του Περσικού Κόλπου ή του Ισραήλ.

Ρούμπιο: Τίποτε άλλο παρά ημέρα συνομιλιών

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει όσον αφορά το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων κι αυτό εγείρει «πολύ μεγάλο πρόβλημα».

«Ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματικές λύσεις. Τις προτιμά (...) Δεν θα χαρακτηρίσω λοιπόν την αυριανή ημέρα ως τίποτε άλλο παρά ημέρα συνομιλιών οι οποίες, το ελπίζω, θα είναι παραγωγικές, αλλά σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε, πρέπει να συζητήσουμε κι άλλα πράγματα πέρα από το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ιράν, υποστήριξε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, αρχιπέλαγος της Καραϊβικής.

«Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι το Ιράν αρνείται να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους μαζί μας ή με οποιονδήποτε άλλο, κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα», επέμεινε.

«Μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματός τους, τους ζητήσαμε να μην αποπειραθούν να το ξαναρχίσουν, αλλά ιδού που το κάνουν σήμερα. Τους βλέπουμε μόνιμα να προσπαθούν να ανοικοδομήσουν κάποια στοιχεία. Δεν προχωρούν σε εμπλουτισμό (σ.σ. ουρανίου) προς το παρόν, αλλά προσπαθούν να φθάσουν στο στάδιο όπου θα μπορούν να το κάνουν τελικά», υποστήριξε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ιουνίου του 2025 «εξάλειψαν» το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, κάτι που αμφισβητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.