Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει τους συμβούλους του ότι, εάν η διπλωματία ή ακόμη και ένα αρχικό στοχευμένο αμερικανικό πλήγμα δεν οδηγήσει το Ιράν να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα εξετάσει τους επόμενους μήνες μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση με στόχο την απομάκρυνση της ηγεσίας της χώρας από την εξουσία, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλούνται οι New York Times.

Διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρόκειται να συναντηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη, για συνομιλίες που φαίνεται να αποτελούν την ύστατη προσπάθεια αποφυγής μιας στρατιωτικής σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Τραμπ σταθμίζει τις επιλογές που έχει για αμερικανική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Αν και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, σύμφωνα με συμβούλους, ο Τραμπ φέρεται να κλίνει προς τη διενέργεια ενός αρχικού πλήγματος τις επόμενες ημέρες, με στόχο να καταστήσει σαφές στην ιρανική ηγεσία ότι θα πρέπει να συμφωνήσει στην οριστική εγκατάλειψη κάθε δυνατότητας παραγωγής πυρηνικού όπλου.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται τα κεντρικά γραφεία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, καθώς και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Εάν τα βήματα αυτά δεν πείσουν την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε συμβούλους ότι θα διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης αργότερα εντός του έτους, με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Υπάρχουν αμφιβολίες ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης για το κατά πόσο ένας τέτοιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αεροπορικά πλήγματα. Παράλληλα, στο παρασκήνιο εξετάζεται από τις δύο πλευρές μια νέα πρόταση που θα μπορούσε να προσφέρει διέξοδο από τη στρατιωτική σύγκρουση. Ένα εξαιρετικά περιορισμένο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο το Ιράν θα μπορούσε να διατηρήσει αποκλειστικά για σκοπούς ιατρικής έρευνας και θεραπειών.

Παραμένει ασαφές εάν κάποια από τις δύο πλευρές θα αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση. Ωστόσο, η ύστατη αυτή πρωτοβουλία διατυπώνεται τη στιγμή που δύο αεροπλανοφόρα και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού συγκεντρώνονται πλέον σε απόσταση βολής από το Ιράν.

Ο Τραμπ συζήτησε σχέδια για πιθανά πλήγματα κατά του Ιράν την Τετάρτη στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ πίεσε τον στρατηγό Κέιν και τον Ράτκλιφ να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη γενικότερη στρατηγική στο Ιράν, αλλά κανένας από τους δύο αξιωματούχους γενικά δεν προβάλλει μια συγκεκριμένη πολιτική θέση. Ο στρατηγός Κέιν περιέγραψε τι θα μπορούσε να κάνει ο στρατός από επιχειρησιακή σκοπιά, ενώ ο Ράτκλιφ προτίμησε να μιλήσει για την τρέχουσα κατάσταση στο έδαφος και για πιθανά αποτελέσματα των προτεινόμενων επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την επιχείρηση του περασμένου μήνα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ο στρατηγός Κέιν είχε πει στον Τραμπ ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας. Ωστόσο, ο στρατηγός Κέιν δεν κατάφερε να δώσει την ίδια διαβεβαίωση στον Τραμπ στις συζητήσεις για το Ιράν, σε μεγάλο βαθμό επειδή πρόκειται για πολύ πιο δύσκολο στόχο.

Ο Βανς, ο οποίος εδώ και καιρό ζητά περισσότερη αυτοσυγκράτηση σε εξωτερικές στρατιωτικές δράσεις, δεν αντιτάχθηκε σε μια επίθεση, αλλά απηύθυνε ερωτήματα στον στρατηγό Κέιν και τον Ράτκλιφ στη συνάντηση. Τους πίεσε να πουν τις απόψεις τους για τις επιλογές και ήθελε περισσότερες λεπτομέρειες για τους κινδύνους και την πολυπλοκότητα μιας επίθεσης κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ είχαν εξετάσει επιλογές που περιλάμβαναν την αποστολή ομάδων ειδικών επιχειρήσεων στο έδαφος, οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επιδρομές για να καταστρέψουν ιρανικές πυρηνικές ή βαλλιστικές εγκαταστάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπλουτισμού που είναι θαμμένες βαθιά στο έδαφος, εκτός της εμβέλειας συμβατικών αμερικανικών πυρομαχικών.

Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια επιδρομή θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς θα απαιτούσε από τις ειδικές δυνάμεις να παραμείνουν στο έδαφος πολύ περισσότερο από ό,τι συνέβη στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο. Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι, προς το παρόν, τα σχέδια για τέτοια επιδρομή των κομάντο έχουν ακυρωθεί.

Ακόμη και πριν οι Ιρανοί υποβάλουν πιθανότατα την τελευταία πρότασή τους, αξιωματούχοι είπαν ότι αναμένουν να αποσταλεί στην αμερικανική κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη, οι δύο πλευρές φάνηκαν να σκληραίνουν τις θέσεις τους. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, είπε στο Fox News ότι η «σαφής κατεύθυνση» που του έδωσε ο Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ήταν ότι το μόνο αποδεκτό αποτέλεσμα για μια συμφωνία ήταν να προχωρήσει το Ιράν σε «μηδενικό εμπλουτισμό» πυρηνικού υλικού.



