Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι δυο μουσουλμάνες βουλεύτριες της αριστερής πτέρυγας των δημοκρατικών, η Ίλχαν Όμαρ, που εκλέγεται στη Μινεσότα, κι η Ρασίντα Τλάιμπ, που εκλέγεται στο Μίσιγκαν, θα «έπρεπε» να «κλειστούν σε άσυλο» ως ψυχικά ασθενείς και «να σταλούν πίσω από εκεί όπου ήρθαν», μια ημέρα μετά την διένεξή τους με τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ καθώς εκφωνούσε την πρώτη ομιλία της δεύτερης θητείας του για την «κατάσταση του Έθνους» στο Κογκρέσο.

Ο ρεπουμπλικάνος χαρακτήρισε χθες μέσω Truth Social τις δυο πολιτικούς «παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», προτού κρίνει πως «θα έπρεπε να τις στείλουμε πίσω, εκεί από όπου ήρθαν - το συντομότερο δυνατό».

Η Ίλχαν Όμαρ και η Ρασίντα Τλάιμπ, οι οποίες έχουν χαμηλό IQ, ούρλιαζαν ανεξέλεγκτα χθες το βράδυ στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους, σε μια τόσο σημαντική και όμορφη εκδήλωση, έχοντας τα διογκωμένα, κόκκινα μάτια των παλαβών, ΤΡΕΛΩΝ, ψυχικά διαταραγμένων ανθρώπων και, ειλικρινά, έμοιαζαν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο.

Όταν μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι, και γνωρίζοντας ότι είναι διεφθαρμένες ως πολιτικοί, και κακές για τη χώρα μας, θα έπρεπε να τους στείλουμε πίσω εκεί από όπου ήρθαν - το συντομότερο δυνατό. Μπορούν μόνο να βλάψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν.

Θα έπρεπε πραγματικά να μπουν σε μια βάρκα με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, έναν άλλο άρρωστο και παράφρονα άνθρωπο με, πιστεύω, εξαιρετικά χαμηλό IQ, που δεν έχει απολύτως καμία ιδέα τι κάνει ή λέει - μερικά από τα οποία είναι σοβαρά ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ! Όταν τον είδα να ξεσπάει σε κλάματα χθες το βράδυ, όπως θα έκανε ένα παιδί, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να είναι ακόμα πιο άρρωστος από την τρελή Ρόζι Ο'Ντόνελ, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ιρλανδία προσπαθώντας να βρει τρόπο να επιστρέψει στις όμορφες Ηνωμένες Πολιτείες μας.

Η μόνη διαφορά μεταξύ του Ντε Νίρο και της Ρόζι είναι ότι εκείνη είναι πιθανώς κάπως πιο έξυπνη από αυτόν, κάτι που δεν λέει πολλά.

Τα καλά νέα είναι ότι η Αμερική είναι τώρα Μεγαλύτερη, Καλύτερη, Πλουσιότερη και Δυνατότερη από ποτέ, και αυτό τους τρελαίνει εντελώς!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μεγιστάνα την Τρίτη, η Τλάιμπ, παλαιστινιακής καταγωγής αμερικανίδα πολιτικός, και η Όμαρ, σομαλικής καταγωγής αμερικανίδα πολιτικός, επέκριναν τον πρόεδρο για τη σκληρή πολιτική του έναντι των παράτυπων μεταναστών.

Τόσο η Όμαρ όσο και η Τλάιμπ φώναξαν «σκοτώνετε Αμερικανούς» απευθυνόμενες στον πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας, με την Όμαρ να τον κατηγορεί επίσης πως είναι «ψεύτης».

Rep. Ilhan Omar, of Minnesota shouted "you have killed Americans" as President Donald Trump slammed Democrats for demanding for reform before funding the Department of Homeland Security.



Omar was referring to the federal immigration crackdown in Minnesota, where Renee Good and… pic.twitter.com/MRdxgJtdTe — CNN (@CNN) February 25, 2026

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις αντέδρασε έντονα στα σχόλια των δυο βουλευτριών, χαρακτηρίζοντάς τα «ξενοφοβικά» και «επονείδιστα».

Η βουλεύτρια Τλάιμπ έκρινε μέσω X ότι τα σχόλια του προέδρου Τραμπ δείχνουν πως «το έχει χάσει».

Δεν μπορεί να ανεχθεί δύο Μουσουλμάνες να του αντιμιλούν και να τον διορθώνουν, έτσι τώρα το έχει χάσει.

Can't take two Muslimas talking back and correcting him so now he is crashing out. #PresidentMajnoon — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) February 25, 2026

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συμβούλιο για τις Αμερικανικές-Ισλαμικές Σχέσεις (Council on American-Islamic Relations, CAIR) επέκρινε επίσης την τοποθέτηση του προέδρου Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη «ρατσιστική».

«Είναι ρατσιστικό και μισαλλόδοξο να λέγεται ότι δυο μουσουλμάνες βουλεύτριες θα έπρεπε να σταλούν στις χώρες όπου γεννήθηκαν ή από όπου ήλθαν οι πρόγονοί τους επειδή επέκριναν τους σκοτωμούς Αμερικανών» από ομοσπονδιακούς πράκτορες, έκρινε ο διευθυντής της CAIR, ο Έντουαρντ Άχμεντ Μίτσελ.

Η εκστρατεία μαζικών συλλήψεων μεταναστών ενόψει της απέλασής τους που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ το 2025 επικρίνεται, ακόμη περισσότερο μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, μητέρας (Ρενέ Γκουντ) και νοσοκόμου (Άλεξ Πρέτι), από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων σε διαδηλώσεις στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν πεθάνει υπό κράτηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) φέτος, ενώ το 2025 πέθαναν τουλάχιστον 31.

Διαβάστε επίσης: «Τίποτα δεν άλλαξε στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ», λένε με πικρία τα αδέλφια της

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ καταφέρθηκε εκ νέου εναντίον μελών της κοινότητας των σομαλών μεταναστών στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως «σομαλοί πειρατές» λεηλατούν τη Μινεσότα. Η κυβέρνησή του, με αφορμή κατηγορίες περί απάτης σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας από σομαλούς μετανάστες στην πολιτεία αυτή, ανέπτυξε χιλιάδες πράκτορες για επιχειρήσεις συλλήψεων μεταναστών εκεί.

Ο ρεπουμπλικάνος παρουσιάζει τις ενέργειές του ως επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας, καθώς αποδίδει, χωρίς αποδείξεις, την αύξηση της «εγκληματικότητας» στους μετανάστες.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ δημιουργεί ατμόσφαιρα φόβου στη χώρα και ότι χρησιμοποιεί μεμονωμένες υποθέσεις ως πρόσχημα για να στοχοποιεί τους μετανάστες. Αμφισβητούν εξάλλου το κατά πόσον εννοεί σοβαρά να καταπολεμήσει τις απάτες, τονίζοντας πως έχει απονείμει χάρη σε πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για απάτες στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα ο Τσαρλς Κούσνερ, πατέρας του γαμπρού του, σήμερα πρεσβευτής στη Γαλλία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίθηκε εξάλλου διότι πρόσφατα αναδημοσίευσε στον προσωπικό του ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο ο προκάτοχός του στην προεδρία Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ παρουσιάζονταν σαν πίθηκοι, προτού το αποσύρει έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε. Με αφορμή αυτό, ο Αφροαμερικανός βουλευτής Αλ Γκριν, που αντιπροσωπεύει το Τέξας, άνοιξε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ για την «κατάσταση του Έθνους» και αποβλήθηκε από το Κογκρέσο.

