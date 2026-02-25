Live η ετήσια ομιλία του Τραμπ ενώπιον του Κογκρέσου για την Κατάσταση του Έθνους

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει την ετήσια ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους ενώπιον του Κογκρέσου, για την τρέχουσα κατάσταση των ΗΠΑ, σε μια δύσκολη στιγμή για την προεδρία του, με τα ποσοστά δημοτικότητάς του να καταρρέουν, τις ανησυχίες να αυξάνονται για το Ιράν και τους Αμερικανούς να παλεύουν με το κόστος ζωής καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Λίγες μέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο επέφερε ένα συντριπτικό πλήγμα στο κεντρικό στοιχείο της οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής του ατζέντας, κρίνοντας παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς του και με φόντο την πανεθνική καταστολή της μετανάστευσης και το ενδεχόμενο μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης (του Υπουργείου Εσωτερικής ασφάλειας), ο Τραμπ αναμένεται να προσπαθήσει να αναδείξει τις μεγαλύτερες νίκες της κυβέρνησής του κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία.

Στην εκδήλωση παραβρίσκονται βουλευτές και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, μέλη της οικογένειας του Τραμπ και αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των γραμματέων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς. Αρκετοί προσωπικοί προσκεκλημένοι του προέδρου βρίσκονται επίσης στο Καπιτώλιο, συμπεριλαμβανομένης της Διευθύνουσας Συμβούλου του Turning Point, Έρικα Κερκ, χήρας του εκλιπόντος συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι επίσης προσκεκλημένοι, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η ανδρική ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ θα παραστεί στην ομιλία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό λέγοντας ότι τα «σύνορά μας είναι ασφαλή». Τους τελευταίους 9 μήνες, όπως είπε, δεν πέρασε κανένας μετανάστης τα σύνορα των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η ροή έχει μειωθεί κατά 56%, μέσα σε ένα χρόνο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια σειρά από ενθαρρυντικούς οικονομικούς δείκτες, επισημαίνοντας τις χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου, ένα σταθερότερο ποσοστό πληθωρισμού και ενδείξεις ότι η αγορά κατοικίας αρχίζει να γίνεται πιο εύκολη. Δεν παρέλειψε να κάνει μια σύγκριση με την κυβέρνηση Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι έχει θέσει το έθνος σε πιο σταθερή οικονομική βάση.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε τις επιτυχίες», ανέφερε, προσθέτωντας ότι εξασφαλίζονται οι συντάξεις και οι αποταμιεύσεις είναι ασφαλείς. «Είμαστε η πιο ελκυστική χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο» είπε εμφαντικά συμπληρώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίες και έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου.

«Τελειώσαμε με την ανεργία, την ξεφορτωθήκαμε», συνέχισε αναφέροντας ότι υπήρξε αριθμός ρεκόρ προσλήψεων. «Η χώρα μας υπερισχύει τόσο πολύ και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε», είπε, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο κόσμος τον παρακαλεί να μην βγάζει η χώρα τόσα χρήματα. «Πρέπει να το συνηθίσετε» υπογράμμισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει «πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» από τη Βενεζουέλα, σε λιγότερο από δύο μήνες αφότου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον ηγέτη Νικολάς Μαδούρο.

«Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 600.000 βαρέλια την ημέρα και μόλις λάβαμε από τον νέο μας φίλο και εταίρο, τη Βενεζουέλα, περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Η αμερικανική παραγωγή φυσικού αερίου βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επειδή τήρησα την υπόσχεσή μου να κάνω γεωτρήσεις», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει εξασφαλίσει επενδύσεις ύψους 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ από τότε που επέστρεψε στην εξουσία.

«Σε 12 μήνες, εξασφάλισα δεσμεύσεις για περισσότερα από 18 τρισεκατομμύρια δολάρια που εισρέουν από όλο τον κόσμο», δήλωσε

