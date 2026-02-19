Πού συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στο Ιράν - Δορυφορικές εικόνες

Εντείνονται τα σενάρια για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν καθώς τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ καλείται τώρα να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ συμμετείχαν μαζί με το Ισραήλ σε επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, αυτή τη φορά οι στόχοι του Αμερικανού προέδρου είναι λιγότερο σαφείς.

Η «αρμάδα» περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο, συνοδεύεται από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk, που είχαν χρησιμοποιηθεί και κατά την επίθεση σε δύο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο. Τα πολεμικά πλοία διαθέτουν επίσης συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Τα stealth μαχητικά F-35 και τα επιθετικά F/A-18 του αεροπλανοφόρου βρίσκονται σε απόσταση βολής από δεκάδες στόχους εντός του Ιράν, εφόσον ο Τραμπ δώσει την εντολή για επίθεση.

Σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω το ενδεχόμενο επικείμενης επίθεσης, οι ΗΠΑ αύξησαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, διατάσσοντας και δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου να μεταβεί στο σημείο. Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, το U.S.S. Gerald R. Ford, καθώς και τρία από τα συνοδευτικά του αντιτορπιλικά.

Την Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και πλοίων που εξέτασαν οι New York Times, η δύναμη αυτή κατευθυνόταν προς τα Στενά του Γιβραλτάρ. Τα πολεμικά αεροσκάφη του Ford είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση της 3ης Ιανουαρίου κατά της Βενεζουέλας, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

”Where the U.S. Is Building Up Military Force Near Iran”https://t.co/1zGzfuLN6R

Source: New York Times pic.twitter.com/IwaKdsyKa1 — Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) February 19, 2026

Επιπλέον, ακόμη ένα αντιτορπιλικό στάλθηκε στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται καθ’ οδόν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πολεμικού Ναυτικού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αντιτορπιλικών στην ευρύτερη περιοχή στα 13.

Η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, στην ανατολική Ιορδανία, φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε κεντρικό κόμβο για τα αμερικανικά αεροπορικά μέσα που συμμετέχουν στην ανάπτυξη δυνάμεων. Τουλάχιστον δύο διαδοχικές αφίξεις επιθετικών αεροσκαφών έφτασαν στη βάση μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, αυξάνοντας τον αριθμό τους εκεί σε σχεδόν 30.

Από τα μέσα Ιανουαρίου, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.

Πέρα από τα επιθετικά αεροσκάφη, τέσσερα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρεμβολή ραντάρ και συστημάτων επικοινωνιών, έφτασαν στην Ιορδανία στα τέλη Ιανουαρίου.

Επιπλέον, δορυφορική εικόνα της 30ής Ιανουαρίου έδειξε τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper στη βάση.

Δορυφορικές εικόνες από την Ιορδανία καταγράφουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper (30 Ιανουαρίου 2026) και πιθανή παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου (2 Φεβρουαρίου 2026).

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ μετακινούν επίσης πρόσθετα αεροσκάφη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και αναγνωριστικών αεροσκαφών εξοπλισμένων με προηγμένους αισθητήρες και κάμερες. Παράλληλα, δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταγωγικά έχουν μετασταθμεύσει πρόσφατα από τις ΗΠΑ σε βάσεις που εκτείνονται από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υποστηρίξουν τις δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Νέα ανάπτυξη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ιορδανία, 18 Φεβρουαρίου 2026. Πηγή: Planet Labs.

Επιπλέον, το Πεντάγωνο έχει αποστείλει περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και THAAD στην περιοχή, προκειμένου να ενισχύσει την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από ενδεχόμενα αντίποινα με ιρανικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Στην περιοχή βρίσκονται περίπου 30.000 έως 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

Βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ και θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους στο Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υψηλότερης από το συνηθισμένο. Το Πεντάγωνο αναβάθμισε το επίπεδο επιφυλακής τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ ζήτησε επιλογές αντίδρασης στην κυβερνητική καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.

Έκτοτε, αρκετά αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων, επιτήρησης και εναέριου ανεφοδιασμού έχουν σταλεί στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό. Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι γνωστή ως προκεχωρημένο αεροδρόμιο ανάπτυξης για τα stealth βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς B-2.

Δύο αεροσκάφη επιτήρησης P-8 Poseidon (αριστερά), δύο αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων MC-130J και τρία αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker εντοπίστηκαν στη στρατιωτική βάση Diego Garcia στις 6 Φεβρουαρίου 2026. Πηγή: Planet Labs.





