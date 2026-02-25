Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν η μελλοντική συμφωνία για τα πυρηνικά να ισχύει επ’ αόριστον.

Η κυβέρνηση Τραμπ και οι επικριτές της συμφωνίας του 2015 με το Ιράν επισημαίνουν τις ρήτρες λήξης ως βασικό μειονέκτημα της προηγούμενης συμφωνίας.

Τα σχόλια του Γουίτκοφ έγιναν δύο ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ξεκαθάρισε την Τρίτη σε ιδιωτική συνάντηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για τα πυρηνικά θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που επικαλείται το Axios.



Ο πρόεδρος Τραμπ (Donald Trump) και άλλοι επικριτές της αντίστοιχης συμφωνίας με το Ιράν του 2015, την οποία διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Ομπάμα, επικαλέστηκαν τις «ρήτρες λήξης» ως ένα από τα κύρια ελαττώματά της.



Ο Γουίτκοφ έκανε τα σχόλια δύο ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη.



Σύμφωνα με τη συμφωνία του 2015, την οποία ο Τραμπ ακύρωσε, οι περισσότεροι περιορισμοί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σταδιακά έληξαν μεταξύ οκτώ και 25 ετών μετά την υπογραφή. Το Ιράν δεσμεύτηκε επίσης να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.



Η απόρριψη υιοθέτησης τέτοιων «ρητρών λήξης» θα ενίσχυε τη συμφωνία και θα διευκόλυνε τον Τραμπ να την παρουσιάσει στο εσωτερικό ως αναβάθμιση της συμφωνίας του Ομπάμα.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε συνέντευξή του στο CBS ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπογράψει μια «καλύτερη» συμφωνία που θα διασφαλίσει ότι το

πυρηνικό του πρόγραμμα «θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα».



«Ξεκινάμε με τους Ιρανούς με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ρήτρα λήξης. Είτε καταλήξουμε σε συμφωνία είτε όχι, η προϋπόθεση μας είναι: ‘’πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά για το υπόλοιπο της ζωής σας’’», διεμήνυσε ο Γουίτκοφ σε μια συγκέντρωση δωρητών του AIPAC (λόμπι που υποστηρίζει πολιτικές υπέρ του Ισραήλ) στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις πηγές.



Ο Γουίτκοφ διευκρίνισε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν επικεντρώνονται προς το παρόν σε ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά, αλλά εάν επιτευχθεί συμφωνία, η κυβέρνηση Τραμπ θα ήθελε να διεξάγει επακόλουθες συνομιλίες σχετικά με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη προς τους πληρεξουσίους τους όπως οι Χούθι.



Σε αυτό το σημείο, οι ΗΠΑ θα ήθελαν άλλες χώρες της περιοχής να συμμετάσχουν στις συνομιλίες, σημείωσε.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των τρεχουσών συνομιλιών, δύο βασικά ζητήματα είναι η ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο και η τύχη του υπάρχοντος αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του.



Η απαίτηση του Ιράν να συνεχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο στο έδαφός του είναι ένα από τα βασικά εμπόδια στις συνομιλίες.



Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι ανοιχτός σε «συμβολικό» εμπλουτισμό στο Ιράν εάν οι Ιρανοί αποδείξουν ότι δεν θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα. Σχολιάζουν ότι οι Ιρανοί δέχονται μεγάλη πίεση από τους μεσολαβητές - Ομάν, Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία - να προχωρήσουν προς μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα αποτρέψει τον πόλεμο.



Αλλά πολλοί αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον και την περιοχή παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να περάσουν τον υψηλό πήχη που έχει θέσει ο Τραμπ.



Ο Γούιτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν με τον Αραγτσί στη Γενεύη την Πέμπτη για να συζητήσουν μια λεπτομερή πρόταση για μια συμφωνία, που συνέταξε το Ιράν.



Μια πηγή με άμεση γνώση δήλωσε ότι η πολιτική ηγεσία στο Ιράν είχε «εγκρίνει» την πρόταση, αλλά δεν ήταν σαφές εάν οι Ιρανοί την είχαν ήδη παραδώσει στις ΗΠΑ.



Η συνάντηση στη Γενεύη πιθανότατα θα είναι η τελευταία ευκαιρία για μια διπλωματική πρόοδο.



Το μήνυμα που θα δώσουν οι Κούσνερ και Γούιτκοφ στον Τραμπ μετά τη συνάντηση θα έχει σημαντική επιρροή στην απόφαση του προέδρου να συνεχίσει να συζητάει, ή να διατάξει μια στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν.



Ο Τραμπ τόνισε Την Τρίτη στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους ότι προτιμά μια διπλωματική λύση. Αλλά ανέπτυξε και επιχειρηματολογία για πόλεμο.



«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το πιο τρελό και χειρότερο καθεστώς στον κόσμο να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτό έχει θέσει ως στόχο μας ο πρόεδρος. Θα προσπαθήσει να το πετύχει αυτό διπλωματικά, αλλά έχει στη διάθεσή του μια σειρά από άλλα εργαλεία για να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί. Έχει δείξει προθυμία να τα χρησιμοποιήσει και ελπίζω ότι οι Ιρανοί θα το λάβουν σοβαρά υπόψη στις διαπραγματεύσεις αύριο», προειδοποίησε ο αντιπρόεδρος Βανς στο Fox News την Τετάρτη.



Ο Αραγτσί δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «India Today» ότι ο στόχος του στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη είναι η αποτροπή του πολέμου.



«Στον προηγούμενο γύρο, σημειώσαμε πρόοδο. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα είδος συνεννόησης, και νομίζω ότι με βάση αυτές τις συνεννοήσεις μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι με τη μορφή μιας συμφωνίας, μιας συμφωνίας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.