Η αρχική επίθεση θα μπορούσε να στοχεύσει επιλεγμένες στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίγες μέρες.

Στόχος θα ήταν να πιεστεί η Τεχεράνη να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να συμφωνήσει σε μια πυρηνική συμφωνία που θα ευνοεί τις ΗΠΑ.

Εάν το Ιράν αρνηθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κλιμακώσουν με μια ευρύτερη εκστρατεία που θα στοχεύει εγκαταστάσεις του καθεστώτος.

Η διπλωματία παραμένει η δηλωμένη προτίμηση του Τραμπ, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές συζητούνται ενεργά.

Οι επόμενες δέκα ημέρες θα είναι καθοριστικές για το αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για μια πυρηνική συμφωνία, με επιλογές κλιμάκωσης στο τραπέζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας αρχικής περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, ως ένα «πρώτο βήμα» στον ευρύτερο σχεδιασμό του, αλλά δεν θα ξεκινήσει μια επίθεση πλήρους κλίμακας που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά αντίποινα κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η αρχική φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοχευμένες επιθέσεις σε μερικές στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Η επιχείρηση, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός ημερών και να σχεδιαστεί ως μια σταθμισμένη επίδειξη δύναμης και όχι ως μια επίθεση πλήρους κλίμακας.

Στόχος θα ήταν να αναγκαστεί το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με όρους ευνοϊκούς για την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, αξιωματούχοι φέρονται να προειδοποίησαν ότι εάν η Τεχεράνη αρνηθεί να συμμορφωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κλιμακώσουν σε μια ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία με στόχο τις υποδομές του καθεστώτος και ενδεχομένως την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη ή ακόμη και την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

Η ιδέα του περιορισμένου πλήγματος, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, υποδηλώνει ότι ο Τραμπ μπορεί να θεωρήσει τη στρατιωτική πίεση όχι απλώς ως αντίποινα αλλά ως μοχλό για τη διαμόρφωση ενός διπλωματικού αποτελέσματος. Ένα άτομο που γνωρίζει τις εσωτερικές συζητήσεις δήλωσε ότι η στρατηγική θα μπορούσε να περιλαμβάνει σταδιακή εντατικοποίηση των επιθέσεων, ξεκινώντας με μικρές επεκτεινόμενες επιχειρήσεις έως ότου το Ιράν είτε αναγκαστεί να σταματήσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες είτε αντιμετωπίσει «υπαρξιακή πίεση».

Ενώ παραμένει ασαφές το πόσο σοβαρά σκέφτεται ο Τραμπ αυτή την επιλογή, ανώτεροι βοηθοί του έχουν επανειλημμένα παρουσιάσει το σενάριο των περιορισμένων πληγμάτων κατά τη διάρκεια συζητήσεων εβδομάδων. Πιο πρόσφατες συζητήσεις φέρεται να έχουν επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας, υπογραμμίζοντας τον ρευστό και υψηλού διακυβεύματος χαρακτήρα της συζήτησης εντός της κυβέρνησης.

Παρά τον στρατιωτικό σχεδιασμό, ο Τραμπ έχει δημοσίως υποστηρίξει ότι προτιμά μια διπλωματική επίλυση -αν και αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η απειλή βίας αποτελεί ένα βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο.

Τελεσίγραφο 10 ημερών στο Ιράν

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία μέσω της διπλωματίας και αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επόμενες δέκα ημέρες θα είναι καθοριστικές για το αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν ή αν θα επιτευχθεί συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, την ώρα που η Ουάσινγκτον ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

«Ίσως καταλήξουμε σε συμφωνία (με την Τεχεράνη). Θα το μάθετε μέσα στις επόμενες, πιθανότατα, 10 ημέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή… και ένα από τα κλειδιά για αυτό ήταν η αποστολή βομβαρδιστικών B-2 στο Ιράν τον Ιούνιο», αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία πέρυσι.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική επίθεση «αποδεκάτισε πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα» του Ιράν.

«Τώρα ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα ή ίσως και όχι», ανέφερε. «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν διαθέτουν πυρηνικό όπλο».

«Αν δεν συμβεί, δεν θα συμβεί. Άσχημα πράγματα θα συμβούν αν δεν συμβεί», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

