Η Σαουδική Αραβία υποδέχεται σήμερα ειδική σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), στην οποία αναμένεται να κυριαρχήσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, εκπρόσωποι των Παλαιστινίων και υψηλόβαθμοι διπλωμάτες που συμμετέχουν στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς είναι μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή τη συνεδρίαση που θα διαρκέσει δύο ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ.

Ο Μπλίνκεν θα φτάσει στη σαουδαραβική πρωτεύουσα αύριο Δευτέρα «για να συζητήσει τις τρέχουσες προσπάθειες με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα η οποία θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων», επεσήμανε χθες Σάββατο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Θα δώσει επίσης έμφαση στη σημασία στην αποτροπή μιας διάχυσης» στην περιοχή του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

«Ο κόσμος περπατά σήμερα σε τεντωμένο σκοινί, προσπαθώντας να βρει την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της ευημερίας», σχολίασε χθες ο Φαϊσάλ αλ Ιμπραχίμ ο Σαουδάραβας υπουργός Σχεδιασμού στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Συνεδριάζουμε σε μια στιγμή που ένα λάθος κρίσης, μια λάθος εκτίμηση ή ένα λάθος επικοινωνίας θα μπορούσε να επιτείνει τις προκλήσεις» που αντιμετωπίζουμε, πρόσθεσε.

«Νέα δυναμική»

«Υπάρχει ένα είδος νέας δυναμικής στις συζητήσεις για τους ομήρους και (…) μια ενδεχόμενη έξοδος από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε στη Γάζα», εκτίμησε από την πλευρά του ο πρόεδρος του WEF Μοργκ Μπρέντε.

Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στη σύνοδο και οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία – που πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ—διεξάγονται αλλού. Ωστόσο η σύνοδος θα αποτελέσει «ευκαιρία για να έχουμε οργανωμένες συνομιλίες» με «παράγοντες – κλειδί», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Θα γίνουν φυσικά συζητήσεις για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», καθώς και για το Ιράν που στηρίζει τη Χαμάς και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, εξήγησε ο Μπρέντε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύνοδος αυτή του WEF «είναι πιθανό να εξελιχθεί σε πολύ σημαντική».

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι «εξετάζει» αντιπρόταση του Ισραήλ για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων

Η αντιπρόταση έγινε την ώρα που αιγυπτιακή αντιπροσωπεία έφτασε την Παρασκευή στο Ισραήλ για να συζητήσει «το γενικό πλαίσιο για μια εκεχειρία» στη Γάζα με στόχο να αναθερμάνει τις διαπραγματεύσεις που έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Από την αρχή του πολέμου η Σαουδική Αραβία συνεργάζεται με άλλες περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση, η οποία απειλεί να βάλει φωτιά στην περιοχή και να εκτροχιάσει το φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων του Ριάντ, με την ονομασία Vision 2030.

Σαουδαραβικά σχέδια

Η μοναρχία του Κόλπου, η μεγαλύτερη εξαγωγός πετρελαίου παγκοσμίως, διεξάγει παράλληλα συζητήσεις για μια ενδεχόμενη συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεών της με το Ισραήλ, η οποία θα συνοδεύεται από την ενίσχυση των συμφωνιών ασφαλείας που έχει υπογράψει με τις ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε εμφανιστεί αισιόδοξος για την επίτευχξη μιας τέτοιας συμφωνίας στη διάρκεια συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox New. Όμως ο πόλεμος στη Γάζα έχει περιπλέξει την κατάσταση, εκτιμούν αναλυτές.

Παράλληλα το συντηρητικό βασίλειο, στο οποίο βρίσκονται τα δύο πιο ιερά μέρη του ισλάμ, προσπαθεί να προσελκύσει τουρίστες και επενδυτές επιδιώκοντας κυρίως να βελτιώσει την εικόνα του. Η φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων, όπως η σύνοδος του WEF, είναι μια ευκαιρία για τη Σαουδική Αραβία να παρουσιάσει τις προόδους που έχει κάνει μέχρι στιγμής σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

«Οκτώ χρόνια μετά την ανακοίνωση του Vision 2030 έχουμε αποδείξει σε όλο τον κόσμο την επιθυμία μας να ακολουθήσουμε τον δρόμο προς ένα μοντέλο μεταρρυθμιστικής, καινοτόμας, συμπεριληπτικής και βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισε χθες ο Φαϊσάλ αλ Ιμπραχίμ.

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο είναι υλοποιήσιμα τεράστια σχέδια όπως η φουτουριστική μεγαλούπολη NEON.

Τον Δεκέμβριο ο Σαουδάραβας υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ αλ Τζαντάαν είχε δηλώσει ότι το χρονοδιάγραμμα κάποιων μεγάλων έργων μετατίθεται για μετά το 2030, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια αναφέρεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

