Συνάντηση είχαν σήμερα, Δευτέρα στη Βαγδάτη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο ιρακινός ομόλογός του Ιράκ, Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ.

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και ελάχιστες λεπτομέρειες δόθηκαν στη δημοσιότητα για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, το Κουρδικό και η κατάσταση των τουρκογενών Τουρκομάνων στο Βόρειο Ιράκ ήταν από τα βασικά θέματα που έθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει προσδοκίες από το Ιράκ όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και ότι το Ιράκ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τη σταθερότητα του Ιράκ οι σχέσεις μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Βορείου Ιράκ να επανέλθουν στον σωστό δρόμο και οι Τουρκομάνοι να έχουν στη θέση που τους αξίζει. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι τα βήματα που θα γίνουν από την Τουρκία και το Ιράκ την επόμενη περίοδο από κοινού θα συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και ευημερία. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες να σταματήσει η ισραηλινή καταπίεση στη Γάζα και ότι οι ισλαμικές χώρες θα πρέπει να ενεργήσουν ενωμένες σε αυτή τη διαδικασία».

Το προηγούμενο διάστημα, πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία χαρακτήριζαν ιστορική την επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος τελευταία φορά είχε επισκεφθεί τη Βαγδάτη πριν από 12 χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του Τούρκου προέδρου στην ιρακινή πρωτεύουσα θα υπογραφούν πάνω από 20 συμφωνίες.

Η τουρκική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο συμφωνίες: Η πρώτη αφορά στην από κοινού στρατιωτική αντιμετώπιση των Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ, που χρησιμοποιούν ως ορμητήριο τους το Βόρειο Ιράκ. Η Τουρκία και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν έχει προαναγγείλει ότι εντός του καλοκαιριού θα γίνει μεγάλη επιχείρηση του τουρκικού στρατού στο Βόρειο Ιράκ για την εκκαθάριση της περιοχής από το ΡΚΚ και προς αυτή την κατεύθυνση η Άγκυρα αναζητά τη συνεργασία της Βαγδάτης.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα που ζητά η Τουρκία από το Ιράκ είναι η υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουργία του σχεδιαζόμενου από την Άγκυρα οδικού άξονα που θα ενώνει τον Περσικό Κόλπο με την Τουρκία, δημιουργώντας έναν άξονα μεταφορών εναλλακτικό και ανταγωνιστικό προς τον σχεδιαζόμενο εμπορικό ναυτικό και σιδηροδρομικό άξονα που θα ξεκινάει από την Ινδία και μέσω της Αραβικής Χερσονήσου και του Ισραήλ θα καταλήγει στη Μεσόγειο και από εκεί στα λιμάνια της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Για το πληττόμενο από λειψυδρία Ιράκ βαρύνουσας σημασίας είναι η υπογραφή συμφωνίας για την παροχή από την Τουρκία νερού.

Τον Τούρκο πρόεδρο στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης υποδέχθηκαν ο Ιρακινός πρωθυπουργός και άλλοι αξιωματούχοι. Για την άφιξη του Ερντογάν ελήφθησαν αυστηρά ασφαλείας στην ιρακινή πρωτεύουσα, όπου μετέβησαν μεταξύ άλλων και άνδρες των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Ερντογάν συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Ερλικαγιά, τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, άλλους υπουργούς, τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, τον διευθυντή Επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν και τον διπλωματικό σύμβουλό του Ακίφ Καγκατάι Κιλίτς.

President @RTErdogan was welcomed with an official ceremony at Baghdad International Airport by Prime Minister Mohammed Shia Al Sudani of Iraq and other officials. pic.twitter.com/9yvTe4K2K1 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 22, 2024

Κατά τη διάρκεια της μονοήμερης επίσκεψής του ο Ερντογάν έχει επ[ίσης συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντανί, ενώ μετά τη Βαγδάτη, θα επισκεφθεί επίσης το Ερμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης στο βόρειο Ιράκ.

President @RTErdogan, who is in Iraq for an official visit, met with Prime Minister Mohammed Shia Al Sudani of Iraq. pic.twitter.com/xsMj3BCDpf — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 22, 2024

