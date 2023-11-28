Το γαλλικό πλοίο Dixmude δέχεται τους πρώτους ασθενείς από τη Λωρίδα της Γάζας

Το γαλλικό ελικοπτεροφόρο Dixmude, που έχει διαμορφωθεί για να προσφέρει νοσοκομειακή υποστήριξη στους άμαχους τραυματίες από τη Λωρίδα της Γάζας, δέχθηκε σήμερα τους "πρώτους ασθενείς που είναι σε σχετικά επείγουσα κατάσταση" στο λιμάνι Αλ-Αρίς της Αιγύπτου, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί στο τηλεοπτικό δίκτυο CNEWS.

"Απόψε έχουμε τους πρώτους ασθενείς που είναι σε σχετικά επείγουσα κατάσταση, τους οποίους υποδεχθήκαμε στο πλοίο", δήλωσε ο Λεκορνί, εκφράζοντας ικανοποίηση που η Γαλλία είναι "η πρώτη δυτική δύναμη η οποία διαθέτει μέσα ιατρικής περίθαλψης τόσο κοντά στη Λωρίδα της Γάζας".

Η νοσοκομειακή δομή του πλοίου, το οποίο έδεσε στο αιγυπτιακό λιμάνι τη Δευτέρα, περιλαμβάνει δύο χειρουργεία, 40 κλίνες και 80 νοσηλευτές, τομογράφους και εργαστήρια, διευκρίνισε ο υπουργός.

Η Γαλλία έχει ήδη μεταφέρει "περισσότερους από 100 τόνους" ανθρωπιστικής βοήθειας από την έναρξη του πολέμου, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, υπενθύμισε.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση ομήρων, αρκετές εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μπόρεσαν επίσης να εισέλθουν από την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας, μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφα με την Αίγυπτο, και ένα μέρος αυτών έφθασε στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα -- το οποίο έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Μεγάλες αυτοκινητοπομπές με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Ωστόσο "η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική", δήλωσε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Τορ Γουένσλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

